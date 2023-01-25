В курганском округе откладывается отставка мэра

Олег Курочкин ушел на больничный на фоне слухов о его уходе из администрации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Звериноголовского округа Курганской области Олег Курочкин ушел на больничный на фоне слухов о его уходе из администрации. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа.

«Олег Александрович [Курочкин] находится на больничном до 30 января», — объяснили в приемной. Временно Курочкина замещает Марина Панкратова, заместитель главы округа по социальным вопросам. По словам инсайдера, близкого к муниципальной политике, после больничного Курочкин заявит о своей отставке. Корреспондент URA.RU обратился напрямую к Олегу Курочкину за комментарием, однако он на звонок не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что о возможном уходе Курочкина стало известно еще в конце декабря 2022 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Курочкин написал заявление на увольнение, о своем решении он хотел рассказать на окружной думе 26 января. По словам источников, близких к муниципальной политике, причиной увольнения мог стать недостроенной культурно-оздоровительный центр, на строительство которого из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей. Объект планировалось сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Также в январе из администрации Звериноголовского округа уволились глава финансового управления Зинаида Александрова и первый заместитель главы Дмитрий Канщиков. На их места были открыты вакансии.