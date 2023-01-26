Российские военные закрепились на окраинах Угледара

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность
Игорь Кимаковский рассказал о боях в Угледаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города.

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.

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Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города. «Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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