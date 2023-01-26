Российские военные закрепились на окраинах Угледара

26 января 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Игорь Кимаковский рассказал о боях в Угледаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города. «Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.

Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города. «Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.