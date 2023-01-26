Российские военные закрепились на окраинах Угледара

Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города.
«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.
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Российская армия вошла в город Угледар. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Российским военным удалось закрепиться на окраинах города. «Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал вопрос о ситуации на этом участке фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Угледара, передает RT. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар является одним из пяти городов, взятие которых приведет к полному освобождению ДНР.