Свердловские силовики взяли на контроль избиение школьницы в туалете в Нижнем Тагиле

Свердловский СК и прокуратура проверят избиение школьницы в туалете в Нижнем Тагиле

Факт избиение школьницы проверяют как следователи, так и полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле свердловский Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьницы в школьном туалете. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — рассказали в региональном СК. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам представителей ведомства, также проверяется администрация школы, которая должна обеспечивать безопасность учащихся. «Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки, будет проведена соответствующая экспертиза. По итогам проверочных мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение», — заявили следователи.

Также проверку начала прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. Ведомство оценит соблюдение администрацией школы требований законодательства об охране жизни здоровья школьников, также рассмотрит работу органов системы профилактики по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в школьном туалете школьница избила свою сверстницу из-за кражи вейпа. Юная правонарушительница заставляла девочку целовать кроссовок, а после этого ударила ее ногой в лицо. Все это попало на видео, которое разошлось по социальным сетям. Полицейские уже начали проверку по факту избиения.