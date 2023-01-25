Энергетики объяснили, откуда взялась путаница в тарифах в Свердловской области

Неожиданная отмена ночного тарифа на электричество до сих пор вызывает у свердловчан множество вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская область оставалась единственным регионом в стране с двуставочными тарифами и низкой стоимостью, что не соответствовало постановлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое отменили 28 декабря 2022 года. Именно это и стало причиной ликвидации ночного тарифа. Об этом сообщил член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии (РЭК), председатель комитета по энергетике областного отделения «Опоры России» Владимир Имамов.

«В мае 2022 года приняли новую методику расчетов тарифов для населения, чтобы тарифы по день-ночь были равны одноставочному тарифы. По Свердловской области двуставочные тарифы были ниже на 17,6%, поэтому нужно было поднимать», — пояснил Имамов.

По его словам, Региональная энергетическая комиссия это требование выполнила и подняла ставку, поэтому стоимость электроэнергии достигла 7,36 рублей. «28 декабря ФАС ликвидировало постановление и предписала отменить применение цен ночной зоны в выходные и праздничные дни, далее было принято новое постановление и ставки были снижены, то есть РЭК выполнила в январе предписание ФАС, и мы получили те тарифы, которые имеем», — пояснил Имамов.

Ранее стало известно, что в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество. При этом Имамов подчеркивал, что изменения тарифов затронут не всех потребителей.