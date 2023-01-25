Тюменцам предлагают заработать на кировском мясокомбинате почти 300 тысяч рублей

Тюменцам придется заниматься разделкой мяса Фото: Светлана Симина © URA.RU

В Тюмени ищут сотрудников, готовых отправиться на вахту в Киров. За работу на мясокомбинате тюменцам готовы платить до 277 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на сервисе «Зарплата.ру».

«Требуется жиловщик на мясокомбинат в Киров. Обязанности: работа на конвейерной линии, разборка мяса по сортам, отделение сухожилий, пленок, остатков хрящей и костей. Зарплата — от 138 до 277 тысяч рублей», — указал работодатель.

В вакансии отмечается, что рассматриваются кандидаты только с опытом работы от одного года. Одна вахта длится от 45 до 90 дней. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам проживание в двухкомнатных квартирах, спецодежду и компенсировать проезд после первой вахты.

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