В проектный институт «Кургангражданпроект», которым руководил Константин Малышев (сейчас заместитель губернатора региона), массово требуются сотрудники. В частности, в структуру нужны инженеры и начальники отделов. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России».
«Вакансии в территориальном проектном институте гражданского строительства „Кургангражданпроект“. Заведующий лабораторией механики грунтов, начальник отдела, инженер-топограф, инженер-геодезист, начальник отдела инженерно-геологических изысканий, главный инженер проекта, инженер по проектно-сметной работе», — говорится на портале. Всего опубликовано 13 вакансий в структуру.
Зарплата для инженера-проектировщика водоснабжения и канализации указана в сумме 30 000 — 60 000 рублей. Чуть меньше — 30 000 — 45 000 — готовы платить инженеру по проектной сметной-работе в промышленном и гражданском строительстве. От 40 000 рублей прописана зарплата для должности главного инженера проекта. От 25 000 рублей указана заработная плата для начальника отдела инженерно-геологических изысканий. Рядовым инженерам готовы платить от 20 000 рублей.
URA.RU направило редакционный запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с региональными ведомствами, в том числе «Кургангражданпроектом». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Малышев, который был генеральным директором АО «Кургангражданпроект», в феврале 2022 года стал исполняющим обязанности заместителя губернатора. В июле его официально назначали на этот пост. Чиновник координирует и контролирует работу департамента строительства, департамента государственного регулирования цен и тарифов и государственной жилищной инспекции.
Курганский проектный институт набирает сотрудников
Скриншот с портала «Работа в России»
В структуру требуются начальники отделов, инженеры
Скриншот с портала «Работа в России»
Инженер по проектно-сметной работе должен составлять сметы и работать с прайс-листами
Скриншот с портала «Работа в России»
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В проектный институт «Кургангражданпроект», которым руководил Константин Малышев (сейчас заместитель губернатора региона), массово требуются сотрудники. В частности, в структуру нужны инженеры и начальники отделов. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии в территориальном проектном институте гражданского строительства „Кургангражданпроект“. Заведующий лабораторией механики грунтов, начальник отдела, инженер-топограф, инженер-геодезист, начальник отдела инженерно-геологических изысканий, главный инженер проекта, инженер по проектно-сметной работе», — говорится на портале. Всего опубликовано 13 вакансий в структуру. Зарплата для инженера-проектировщика водоснабжения и канализации указана в сумме 30 000 — 60 000 рублей. Чуть меньше — 30 000 — 45 000 — готовы платить инженеру по проектной сметной-работе в промышленном и гражданском строительстве. От 40 000 рублей прописана зарплата для должности главного инженера проекта. От 25 000 рублей указана заработная плата для начальника отдела инженерно-геологических изысканий. Рядовым инженерам готовы платить от 20 000 рублей. URA.RU направило редакционный запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с региональными ведомствами, в том числе «Кургангражданпроектом». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Малышев, который был генеральным директором АО «Кургангражданпроект», в феврале 2022 года стал исполняющим обязанности заместителя губернатора. В июле его официально назначали на этот пост. Чиновник координирует и контролирует работу департамента строительства, департамента государственного регулирования цен и тарифов и государственной жилищной инспекции.