Политический обозреватель раскрыл, как предотвратить весеннее наступление ВСУ

Политический обозреватель: взятия Угледара не даст ВСУ перейти в контрнаступление

27 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Взятие Угледара расширит фронт наступления ВС РФ, считает Владимир Скачко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Угледара (ДНР) расширит для вооруженных сил России фронт наступления, поможет замаскировать направления главного удара и не дать ВСУ перейти весной в контрнаступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко. «С одной стороны, это расширение фронта наступления, новых точек, по которым войска СВО будут бить, для того чтобы обозначить вероятные места прорыва. Второе, чтобы закамуфлировать возможные направления главного удара. Третье — поскольку Байден вчера сказал, что весной обязательно будет готовиться контрнаступление и под это дело он выделит до 100 танков, то российские войска постараются оценить там ситуацию по всему фронту, чтобы не дать ВСУ собраться в кулак в одном месте и не провести контрнаступление», — объяснил Владимир Скачко. По мнению политического обозревателя, в контрнаступление ВСУ могут пойти в трех направлениях. «Могут провести это самое контрнаступление то ли на севере Луганской области, то ли в центре ДНР, то ли на юге Криворожского направления, на Мелитополь и Бердянск. Углерад сейчас — это как Соледар был», — добавил Скачко. Ранее солдаты ВСУ заявили, что крайне обеспокоены возможностью скорого окружения ВС РФ Бахмута (Артемовск) после того, как 11 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о взятии Соледара. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные вошли в город Угледар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие Угледара (ДНР) расширит для вооруженных сил России фронт наступления, поможет замаскировать направления главного удара и не дать ВСУ перейти весной в контрнаступление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко. «С одной стороны, это расширение фронта наступления, новых точек, по которым войска СВО будут бить, для того чтобы обозначить вероятные места прорыва. Второе, чтобы закамуфлировать возможные направления главного удара. Третье — поскольку Байден вчера сказал, что весной обязательно будет готовиться контрнаступление и под это дело он выделит до 100 танков, то российские войска постараются оценить там ситуацию по всему фронту, чтобы не дать ВСУ собраться в кулак в одном месте и не провести контрнаступление», — объяснил Владимир Скачко. По мнению политического обозревателя, в контрнаступление ВСУ могут пойти в трех направлениях. «Могут провести это самое контрнаступление то ли на севере Луганской области, то ли в центре ДНР, то ли на юге Криворожского направления, на Мелитополь и Бердянск. Углерад сейчас — это как Соледар был», — добавил Скачко. Ранее солдаты ВСУ заявили, что крайне обеспокоены возможностью скорого окружения ВС РФ Бахмута (Артемовск) после того, как 11 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о взятии Соледара. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные вошли в город Угледар.