На участника Burning Man из Екатеринбурга завели дело о дискредитации армии

Что стало причиной возбуждения административного дела, в полиции не пояснили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Екатеринбурга завела два административных дела о дискредитации армии России — в отношении художника и участника американского фестиваля Burning man Станислава Шминке и его фирмы «Интеллектуальные бизнес-решения». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Действительно, в отношении Шминке заведено два уголовных дела по статье 20.3.3 КоАП — за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Дело касается как самого екатеринбуржца, так и его компании „Интеллектуальные бизнес-решения“», — сообщил источник. Что именно стало поводом для возбуждения административных дел, неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от каких-либо комментариев воздержались. Согласно административному кодексу Шминке грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а возглавляемому им юрлицу — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга в 2020 году выиграли грант на участие в фестивале Burning man, который предполагает возведение необычных арт-объектов в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими прошлого года, которые попали в список номинантов. В настоящее время Шминке все еще находятся в США и в следующем году планируют вновь участвовать в Burning Man.