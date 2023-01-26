Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией

Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Соответствующее заявление американский Минфин разместил на своем официальном сайте.
«Минфин США признает группу «Вагнер» значимой транснациональной преступной организацией», — говорится в сообщении Минфина США, опубликованном на его официальном сайте. В американском ведомстве пояснили, что такая санкционная мера применена к военной компании за ее «криминальные действия» в военных точках по всему миру.
Минфин США также ввел персональные санкции против структур и лиц, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В новый американский санкционный список, помимо Пригожина, попали и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, а также глава Татарстана Рустам Минниханов.
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