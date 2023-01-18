18 января 2023

Предприниматель из Копейска передал копчености для бойцов на СВО

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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
Про предпринимателя написали в соцсетях копейские волонтеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из Копейска Челябинской области передал для военнослужащих в зоне спецоперации продукцию собственного производства: копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи. Об этом написали в соцсетях копейские волонтеры.

«Сила нашего тыла. Сегодня в гостях у нас был замечательный человек, Сергей Алексеевич. Приехал к нам с гостинцами для наших ребят. Они вместе с женой уже не раз передавали ребятам гостиницы собственного производства. Сегодня он также решил порадовать наших бойцов, привез для ребят копчености (грудинку, ребрышки, сало), каши с мясом и другие необходимые вещи. Буквально на днях мы отправляем ребятам „за ленточку“. Сергей хочет, чтобы ребята из Копейска почувствовали этот аромат, который бы им напомнил спокойные вечера в кругу родных и близких, родной город, что стал для них надежным тылом», — пишет в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте администратор группы и организатор сборов Анастасия.

Волонтеры горячо поблагодарили копейчанина за добросердечность, отзывчивость, искренность и поддержку бойцов в зоне СВО. Также они напомнили, что если вы хотите присоединиться и поддержать военнослужащих, то можете принести необходимые вещи в один из пунктов приема (или — помочь с разборкой и упаковкой вещей), предварительно позвонив по одному из номеров:

8-9518073474 Анастасия,

8-9222390181 Александр.

Как неоднократно писало URA.RU, копейские волонтеры одними из первых в области организовали помощь бойцам в зоне СВО. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока и сала до дождевиков и наборов инструментов.

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Предприниматель из Копейска Челябинской области передал для военнослужащих в зоне спецоперации продукцию собственного производства: копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи. Об этом написали в соцсетях копейские волонтеры. «Сила нашего тыла. Сегодня в гостях у нас был замечательный человек, Сергей Алексеевич. Приехал к нам с гостинцами для наших ребят. Они вместе с женой уже не раз передавали ребятам гостиницы собственного производства. Сегодня он также решил порадовать наших бойцов, привез для ребят копчености (грудинку, ребрышки, сало), каши с мясом и другие необходимые вещи. Буквально на днях мы отправляем ребятам „за ленточку“. Сергей хочет, чтобы ребята из Копейска почувствовали этот аромат, который бы им напомнил спокойные вечера в кругу родных и близких, родной город, что стал для них надежным тылом», — пишет в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте администратор группы и организатор сборов Анастасия. Волонтеры горячо поблагодарили копейчанина за добросердечность, отзывчивость, искренность и поддержку бойцов в зоне СВО. Также они напомнили, что если вы хотите присоединиться и поддержать военнослужащих, то можете принести необходимые вещи в один из пунктов приема (или — помочь с разборкой и упаковкой вещей), предварительно позвонив по одному из номеров: 8-9518073474 Анастасия, 8-9222390181 Александр. Как неоднократно писало URA.RU, копейские волонтеры одними из первых в области организовали помощь бойцам в зоне СВО. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока и сала до дождевиков и наборов инструментов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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