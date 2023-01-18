Предприниматель из Копейска передал копчености для бойцов на СВО

19 января 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Про предпринимателя написали в соцсетях копейские волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель из Копейска Челябинской области передал для военнослужащих в зоне спецоперации продукцию собственного производства: копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи. Об этом написали в соцсетях копейские волонтеры. «Сила нашего тыла. Сегодня в гостях у нас был замечательный человек, Сергей Алексеевич. Приехал к нам с гостинцами для наших ребят. Они вместе с женой уже не раз передавали ребятам гостиницы собственного производства. Сегодня он также решил порадовать наших бойцов, привез для ребят копчености (грудинку, ребрышки, сало), каши с мясом и другие необходимые вещи. Буквально на днях мы отправляем ребятам „за ленточку“. Сергей хочет, чтобы ребята из Копейска почувствовали этот аромат, который бы им напомнил спокойные вечера в кругу родных и близких, родной город, что стал для них надежным тылом», — пишет в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте администратор группы и организатор сборов Анастасия. Волонтеры горячо поблагодарили копейчанина за добросердечность, отзывчивость, искренность и поддержку бойцов в зоне СВО. Также они напомнили, что если вы хотите присоединиться и поддержать военнослужащих, то можете принести необходимые вещи в один из пунктов приема (или — помочь с разборкой и упаковкой вещей), предварительно позвонив по одному из номеров: 8-9518073474 Анастасия, 8-9222390181 Александр. Как неоднократно писало URA.RU, копейские волонтеры одними из первых в области организовали помощь бойцам в зоне СВО. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока и сала до дождевиков и наборов инструментов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Копейска Челябинской области передал для военнослужащих в зоне спецоперации продукцию собственного производства: копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи. Об этом написали в соцсетях копейские волонтеры. «Сила нашего тыла. Сегодня в гостях у нас был замечательный человек, Сергей Алексеевич. Приехал к нам с гостинцами для наших ребят. Они вместе с женой уже не раз передавали ребятам гостиницы собственного производства. Сегодня он также решил порадовать наших бойцов, привез для ребят копчености (грудинку, ребрышки, сало), каши с мясом и другие необходимые вещи. Буквально на днях мы отправляем ребятам „за ленточку“. Сергей хочет, чтобы ребята из Копейска почувствовали этот аромат, который бы им напомнил спокойные вечера в кругу родных и близких, родной город, что стал для них надежным тылом», — пишет в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте администратор группы и организатор сборов Анастасия. Волонтеры горячо поблагодарили копейчанина за добросердечность, отзывчивость, искренность и поддержку бойцов в зоне СВО. Также они напомнили, что если вы хотите присоединиться и поддержать военнослужащих, то можете принести необходимые вещи в один из пунктов приема (или — помочь с разборкой и упаковкой вещей), предварительно позвонив по одному из номеров: 8-9518073474 Анастасия, 8-9222390181 Александр. Как неоднократно писало URA.RU, копейские волонтеры одними из первых в области организовали помощь бойцам в зоне СВО. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока и сала до дождевиков и наборов инструментов.