Джонсон вслед за Меркель признал, что Европа не хотела мирного урегулирования конфликта на Украине

27 января 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

По словам экс-премьера Британии, ведение санкций против РФ не дало результатов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нормандский формат, специально созданный для мирного разрешения конфликта на территории Украины — это дипломатическая имитация. Такое заявление сделал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. «Какие-то санкции [против России] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс. При этом мы ничего не добились», — пояснил экс-премьер в эфире телеканала «Рада». Нормандский формат — это переговоры при участии России, Украины, Франции и Германии, как предполагалось изначально, направленные на мирное урегулированию украинского конфликта. Свое название формат приобрел, исходя из места проведения первой встречи глав четырех государств после начала кризиса. В 2015 году на очередной подобной встрече был принят Комплекс мер по исполнению Минских соглашений. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы лишь для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к военному конфликту. Похожее мнение высказал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. В Кремле позднее отмечали, что эти высказывания должны быть использованы в качестве доказательств на международном трибунале.

Нормандский формат, специально созданный для мирного разрешения конфликта на территории Украины — это дипломатическая имитация. Такое заявление сделал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. «Какие-то санкции [против России] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс. При этом мы ничего не добились», — пояснил экс-премьер в эфире телеканала «Рада». Нормандский формат — это переговоры при участии России, Украины, Франции и Германии, как предполагалось изначально, направленные на мирное урегулированию украинского конфликта. Свое название формат приобрел, исходя из места проведения первой встречи глав четырех государств после начала кризиса. В 2015 году на очередной подобной встрече был принят Комплекс мер по исполнению Минских соглашений. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы лишь для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к военному конфликту. Похожее мнение высказал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. В Кремле позднее отмечали, что эти высказывания должны быть использованы в качестве доказательств на международном трибунале.