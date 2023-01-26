26 января 2023

Джонсон вслед за Меркель признал, что Европа не хотела мирного урегулирования конфликта на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
По словам экс-премьера Британии, ведение санкций против РФ не дало результатов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нормандский формат, специально созданный для мирного разрешения конфликта на территории Украины — это дипломатическая имитация. Такое заявление сделал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Какие-то санкции [против России] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс. При этом мы ничего не добились», — пояснил экс-премьер в эфире телеканала «Рада».

Нормандский формат — это переговоры при участии России, Украины, Франции и Германии, как предполагалось изначально, направленные на мирное урегулированию украинского конфликта. Свое название формат приобрел, исходя из места проведения первой встречи глав четырех государств после начала кризиса. В 2015 году на очередной подобной встрече был принят Комплекс мер по исполнению Минских соглашений.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы лишь для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к военному конфликту. Похожее мнение высказал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. В Кремле позднее отмечали, что эти высказывания должны быть использованы в качестве доказательств на международном трибунале.

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Нормандский формат, специально созданный для мирного разрешения конфликта на территории Украины — это дипломатическая имитация. Такое заявление сделал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. «Какие-то санкции [против России] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс. При этом мы ничего не добились», — пояснил экс-премьер в эфире телеканала «Рада». Нормандский формат — это переговоры при участии России, Украины, Франции и Германии, как предполагалось изначально, направленные на мирное урегулированию украинского конфликта. Свое название формат приобрел, исходя из места проведения первой встречи глав четырех государств после начала кризиса. В 2015 году на очередной подобной встрече был принят Комплекс мер по исполнению Минских соглашений. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы лишь для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к военному конфликту. Похожее мнение высказал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. В Кремле позднее отмечали, что эти высказывания должны быть использованы в качестве доказательств на международном трибунале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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