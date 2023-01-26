На территории пермского завода-банкрота планируют построить дорогу к новому Камскому мосту

Часть территории ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) планируют использовать для развития инфраструктуры в прикамской столице. Такая информация появилась в СМИ.
«Часть территории [ЗиДа], которая примыкает к Каме и прикамскому порту [площадка №1], может быть подвергнута реновации и использована для строительства дороги к новому Камскому мосту. Начало строительства мостового сооружения было запланировано на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к производству.
По словам собеседников издания, часть площадки №1 завода предварительно должна быть изъята в государственную или муниципальную собственность. Этой мере будет предшествовать перенос производственной мощности на на территорию бывшего велозавода «Велта».
URA.RU писало ранее, что Завод им. Дзержинского занимается производством продукции оборонного и гражданского назначения. Предприятие было признано банкротом в 2005 году, и сейчас оно находится в процедуре конкурсного производства. С конца 2022 года завод перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения числа заказов.
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