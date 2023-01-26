Пермский штурмовик осудил идею о конфискации имущества у россиян, покинувших страну

Александр Григоренко высказался против идеи конфискации имущества уехавших из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат законодательного собрания Прикамья и участник специальной военной операции на Украине Александр Григоренко осудил идею об изъятии имущества у россиян, покинувших страну. Свое мнение он опубликовал в telegram-канале «ПоZывной Депутат».

«Мы живем не под руководством Сталина или Зеленского. Что бы ни говорили критики — права и свободы в нашей стране есть. Поэтому граждане имеют право уехать за границу, если делают это законно. Также граждане имеют право пользоваться своими активами, если они получили их законно», — написал пермский штурмовик.

При этом Григоренко подчеркивает, что ограничения следует вводить против тех граждан РФ, которые, находясь за границей, ведут антироссийскую деятельность и выступают против СВО и российской армии. По мнению бывшего депутата, это должно происходить по решению суда, при этом список лиц, подверженных санкциям, должен быть публичным. Также должен быть утвержден порядок снятия этих ограничений (например, в случае публичного отказа данных лиц от антироссийской позиции) и после выплаты ими штрафов и компенсаций, считает штурмовик.

Этот вопрос уже поднимался в Госдуме. Ее спикер Вячеслав Володин ранее призвал отбирать имущество у знаменитостей, выступающих против спецоперации на Украине. Сейчас депутаты обсуждают вопрос о конфискации имущества у россиян, оскорбляющих страну.