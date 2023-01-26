26 января 2023

В России придумали, как избавиться от дефицита IT-специалистов

«Ведомости»: IT-специалистов на фоне дефицита кадров предложили искать среди геймеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, компьютерные игры, киберспортсмен
Из-за дефицита кадров в IT-сфере специалистов предложили искать среди геймеров Фото:

Для решения проблемы дефицита кадров в IT-сфере необходимо развивать российский киберспорт, чтобы в дальнейшем привлекать для работы геймеров. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков.

«Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», — приводит слова Кондакова издание «Ведомости». Руководитель МЭО провел аналогию с подготовкой к Великой Отечественной войне. Когда необходимо было получить кадры, связанные с трудом и обороной, придумали систему ГТО. В современных потребностях рынка стоит начать с видеоигр, отметил Кондаков.

Во время беседы участники круглого стола обсудили возможность привлечения учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки IT-специалистов. По их мнению, нужно усилить работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что депутаты партии «Единая Россия» разработали предложения по модернизации образования и поддержке специалистов в IT-сфере. Новые меры помогут восполнить дефицит кадров в этой отрасли — порядка миллиона человек.

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Для решения проблемы дефицита кадров в IT-сфере необходимо развивать российский киберспорт, чтобы в дальнейшем привлекать для работы геймеров. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков. «Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», — приводит слова Кондакова издание «Ведомости». Руководитель МЭО провел аналогию с подготовкой к Великой Отечественной войне. Когда необходимо было получить кадры, связанные с трудом и обороной, придумали систему ГТО. В современных потребностях рынка стоит начать с видеоигр, отметил Кондаков. Во время беседы участники круглого стола обсудили возможность привлечения учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки IT-специалистов. По их мнению, нужно усилить работу в этом направлении. Ранее сообщалось, что депутаты партии «Единая Россия» разработали предложения по модернизации образования и поддержке специалистов в IT-сфере. Новые меры помогут восполнить дефицит кадров в этой отрасли — порядка миллиона человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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