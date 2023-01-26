Прокуратура заставит мэрию Кургана поставить батареи в жилые дома

Мэрию Кургана заставят поставить батареи в жилые дома маневренного фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области подала в суд на администрацию города из-за отсутствия батарей и освещения в жилых домах маневренного фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам проверки установлено, что ряд жилых помещений в домах № 67 по ул. Бажова, №8б по ул. Половинской, №31 по ул. Некрасова, №63 по ул. Достоевского, №31 по ул. Дзержинского, №11 по ул. Уфимская, №9 по ул. Краснодонская города Кургана не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Так, в некоторых из них отсутствуют батареи отопления, искусственное освещение, горячее водоснабжение», — говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск с требованием возложить на мэрию обязанности по приведению жилых помещения маневренного жилого фонда в надлежащее состояние.

Курганский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что на федеральном канале курганского чиновника отчитали за затопленный подвал жилого дома. Позже мэрия Кургана сообщила, что на момент прямого эфира в доме уже были проведены все необходимые работы. После эфира «Первого канала» проблемный дом лично посетила мэр города Елена Ситникова.