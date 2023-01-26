Тюменец насмерть отравил паленой водкой десять человек

В Тюмени осудили поставщика метиловой водки, от употребления которой умерли 10 человек

27 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

После употребления алкоголя с метиловым спиртом не выжили 10 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени поставлял в магазины города метиловую водку, из-за употребления которой скончались 10 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Суд вынес наказание мужчине, приговорив его к 5,5 годам лишения свободы. «Обвиняемый в период с 31 августа по 31 декабря 2021 года, находясь в сговоре со своими знакомыми, получил от них не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей метиловый спирт. Контрафактный алкоголь злоумышленник поставлял своим подельникам в магазины города. В результате употребления суррогатной продукции в январе 2022 года наступила смерть 10 тюменцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск, по которому бутлегер должен будет выплатить 200 тысяч рублей одному из потерпевших. Как отметили в прокуратуре, подельники 47-летнего преступника также получили свои наказания, их осудили еще в 2022 году. Как ранее писало URA.RU, в январе 2022 года в Тюмени произошло массовое смертельное отравление жителей суррогатным алкоголем. После окончания расследования продавцов метиловой водки и их поставщиков осудили к различным срокам.

Житель Тюмени поставлял в магазины города метиловую водку, из-за употребления которой скончались 10 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Суд вынес наказание мужчине, приговорив его к 5,5 годам лишения свободы. «Обвиняемый в период с 31 августа по 31 декабря 2021 года, находясь в сговоре со своими знакомыми, получил от них не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей метиловый спирт. Контрафактный алкоголь злоумышленник поставлял своим подельникам в магазины города. В результате употребления суррогатной продукции в январе 2022 года наступила смерть 10 тюменцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск, по которому бутлегер должен будет выплатить 200 тысяч рублей одному из потерпевших. Как отметили в прокуратуре, подельники 47-летнего преступника также получили свои наказания, их осудили еще в 2022 году. Как ранее писало URA.RU, в январе 2022 года в Тюмени произошло массовое смертельное отравление жителей суррогатным алкоголем. После окончания расследования продавцов метиловой водки и их поставщиков осудили к различным срокам.