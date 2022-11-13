В Тюмени вынесли приговор бизнесмену, из-за которого погибли шесть человек. Фото

14 ноября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Владельца магазина, где незаконно разливали суррогатный алкоголь, отправили в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени владельца продуктового магазина на 4,5 года отправили в колонию: он продавал алкоголь, которым насмерть отравились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Вынесен приговор 49-летнему Сеймуру Мехтиеву. С 1 января 2021 года по 6 января 2022 года мужчина, являясь владельцем продуктового магазина „Шанс“, расположенного на улице Станционная, д. 16б в Тюмени, незаконно реализовал алкогольную продукцию, которой отравились 6 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В суде Мехтиев свою вину признал. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также мужчина должен выплатить моральный вред потерпевшим, в общей сложности — 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в январе 2022 года в Тюмени прошли аресты по делу о массовом отравлении алкоголем. Фигуранты получали сроки в течение года. Число жертв продавцов «паленого» спиртного достигло 20 человек. Сеймур Мехтиев в зале суда (сзади) Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени владельца продуктового магазина на 4,5 года отправили в колонию: он продавал алкоголь, которым насмерть отравились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Вынесен приговор 49-летнему Сеймуру Мехтиеву. С 1 января 2021 года по 6 января 2022 года мужчина, являясь владельцем продуктового магазина „Шанс“, расположенного на улице Станционная, д. 16б в Тюмени, незаконно реализовал алкогольную продукцию, которой отравились 6 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В суде Мехтиев свою вину признал. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также мужчина должен выплатить моральный вред потерпевшим, в общей сложности — 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в январе 2022 года в Тюмени прошли аресты по делу о массовом отравлении алкоголем. Фигуранты получали сроки в течение года. Число жертв продавцов «паленого» спиртного достигло 20 человек.