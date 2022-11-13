13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюмени вынесли приговор бизнесмену, из-за которого погибли шесть человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Владельца магазина, где незаконно разливали суррогатный алкоголь, отправили в колонию Фото:

В Тюмени владельца продуктового магазина на 4,5 года отправили в колонию: он продавал алкоголь, которым насмерть отравились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Вынесен приговор 49-летнему Сеймуру Мехтиеву. С 1 января 2021 года по 6 января 2022 года мужчина, являясь владельцем продуктового магазина „Шанс“, расположенного на улице Станционная, д. 16б в Тюмени, незаконно реализовал алкогольную продукцию, которой отравились 6 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В суде Мехтиев свою вину признал. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также мужчина должен выплатить моральный вред потерпевшим, в общей сложности — 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2022 года в Тюмени прошли аресты по делу о массовом отравлении алкоголем. Фигуранты получали сроки в течение года. Число жертв продавцов «паленого» спиртного достигло 20 человек.

Сеймур Мехтиев в зале суда (сзади)
Фото:

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В Тюмени владельца продуктового магазина на 4,5 года отправили в колонию: он продавал алкоголь, которым насмерть отравились шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Вынесен приговор 49-летнему Сеймуру Мехтиеву. С 1 января 2021 года по 6 января 2022 года мужчина, являясь владельцем продуктового магазина „Шанс“, расположенного на улице Станционная, д. 16б в Тюмени, незаконно реализовал алкогольную продукцию, которой отравились 6 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В суде Мехтиев свою вину признал. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также мужчина должен выплатить моральный вред потерпевшим, в общей сложности — 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в январе 2022 года в Тюмени прошли аресты по делу о массовом отравлении алкоголем. Фигуранты получали сроки в течение года. Число жертв продавцов «паленого» спиртного достигло 20 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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