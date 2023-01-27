В Кремле заявили, что поставки танков Украине приближают вероятность ядерного конфликта

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Происходит эскалация напряженности в мире, заявил Дмитрий Ппесков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Степень напряженности ядерного столкновения в мире растет и поставки танков Украине этому способствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Происходит эскалация напряженности, из-за тех решений Вашингтона и под давлением Вашингтона в Европе. Степень напряженности растет», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее в организации «Бюллетень ученых-атомщиков» заявили, что мир приближается к ядерному столкновению. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву в виде вооружения.

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Степень напряженности ядерного столкновения в мире растет и поставки танков Украине этому способствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Происходит эскалация напряженности, из-за тех решений Вашингтона и под давлением Вашингтона в Европе. Степень напряженности растет», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в организации «Бюллетень ученых-атомщиков» заявили, что мир приближается к ядерному столкновению. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву в виде вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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