В Кремле заявили, что поставки танков Украине приближают вероятность ядерного конфликта

Происходит эскалация напряженности в мире, заявил Дмитрий Ппесков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Степень напряженности ядерного столкновения в мире растет и поставки танков Украине этому способствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Происходит эскалация напряженности, из-за тех решений Вашингтона и под давлением Вашингтона в Европе. Степень напряженности растет», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в организации «Бюллетень ученых-атомщиков» заявили, что мир приближается к ядерному столкновению. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву в виде вооружения.
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