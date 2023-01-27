Екатеринбургский психолог дал два совета, как защитить ребенка от буллинга

Психолог Кузнецов: детский буллинг можно предотвратить на ранней стадии

Самое главное для родителей — вовремя заметить первые признаки начинающейся травли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, родителям надо вовремя заметить первые признаки травли: синяки, унижения, игнор, отсутствие друзей. Только в самом начале формирования негативного процесса есть возможность переломить ситуацию. Если же буллинг случился, единственный выход — смена школы. Таким мнением с URA.RU поделился екатеринбургский психолог Антон Кузнецов.

«Самое главное для родителей — вовремя узнать, что буллинг начался, потому что жесткий буллинг, увы, начинается постепенно. Не бывает такого, что к ребенку четвертого числа относились нормально, а пятого вдруг стали унижать. Буллинг раскручивается постепенно, но в достаточно короткий срок — два-три месяца», — рассказал Антон Кузнецов.

По словам психолога, ребенок сам не замечает, что попал в число «отверженных». Задача родителей — обращать внимание на мельчайшие детали. «Если видите синяки — не надо думать, типа, все парни дерутся. Вы должны узнать, это драка была или избиение», — привел пример специалист.

«Все начинается с унижений, оскорблений, это может быть игнор, что-то отобрали, пнули, поругался с классом, нет друзей. Или наоборот: друг вашего ребенка подвергается буллингу. Значит, постепенно дойдет и до вашего ребенка. И прекратить буллинг можно только в самом начале, в период формирования ситуации. В этом помогут родители, педагоги, психологи», — продолжает Кузнецов.

Если буллинг сформировался, и ребенок подвергается травле, единственный способ уйти от буллинга — сменить школу, уверен психолог. «Давайте будем реалистами: детей наказать нельзя никак. На все эти разговоры, вызовы к директору им глубоко плевать. Напротив, они становятся еще более авторитетными, их начинают сильнее бояться», — объясняет Кузнецов.

Кроме смены школы, он советует обратиться к опытному педагогу или психологу, чтобы ситуация не повторилась в новом коллективе. «Надо прокачать ребенка, возможно, изменить манеры, речь, поведение, социально адаптировать. Не надо учить — будь сильным, дай сдачу, вы только фрустрируете ребенка, потому что он не может дать сдачи. Лучше пойдите и накажите своего начальника, поставьте его на место», — приводит для сравнения пример эксперт.

По его словам, многим детям достаточно двух-трех консультаций, чтобы понять, почему возник буллинг. После этого в новом коллективе они ведут себя по-другому. Напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле девочка избила сверстницу в школьном туалете. Дети снимали жестокую сцену на видео и выложили в интернет.