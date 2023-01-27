Советник Пушилина: Украине уже не понадобятся западные танки

27 января 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери, поэтому им могут не пригодиться танки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К тому моменту, как Украина получит западные танки, они могут уже не пригодиться ВСУ. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними. Ключевое слово здесь „если“ они получат и „когда“ они получат», — заявил Гагин в эфире телеканала « Россия 1 ». По его словам, западные танки являются сложным вооружением, которое требует ремонта почти после каждого сражения. Гагин отметил, что эти танки относятся к разным системам, из-за чего к каждой группе нужно везти обоз с запчастями. Украина получит немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams, передает телеканал 360. В США заявили, что их доставят через несколько месяцев. Пока обещанных танков нет на складах, отметили в Пентагоне. Также Вашингтон поставит ВСУ бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88 для обслуживания танков, сообщает Nation News.

К тому моменту, как Украина получит западные танки, они могут уже не пригодиться ВСУ. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними. Ключевое слово здесь „если“ они получат и „когда“ они получат», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, западные танки являются сложным вооружением, которое требует ремонта почти после каждого сражения. Гагин отметил, что эти танки относятся к разным системам, из-за чего к каждой группе нужно везти обоз с запчастями. Украина получит немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams, передает телеканал 360. В США заявили, что их доставят через несколько месяцев. Пока обещанных танков нет на складах, отметили в Пентагоне. Также Вашингтон поставит ВСУ бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88 для обслуживания танков, сообщает Nation News.