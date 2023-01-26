Пентагон: на складах США нет танков, которые Байден пообещал Украине

27 января 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

США потребуются месяцы, чтобы найти танки для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков Abrams для Украины задержатся из-за их отсутствия на складах. Об этом рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — заявила Сингх во время прямой трансляции, которая идет в соцсети Twitter. Ожидается, что 31 единица M1A2 Abrams будет передана в грядущем пакете военной помощи США для Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который указал, что одна из ее основных целей — защита мирного населения Донбасса. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams, однако потом в Госдепе уточнили, что не успеют их передать к началу весны. При этом издание Politico сообщает, что на машинах также не будет специальной модификации, усиливающей их боевую мощность.

В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков Abrams для Украины задержатся из-за их отсутствия на складах. Об этом рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — заявила Сингх во время прямой трансляции, которая идет в соцсети Twitter. Ожидается, что 31 единица M1A2 Abrams будет передана в грядущем пакете военной помощи США для Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который указал, что одна из ее основных целей — защита мирного населения Донбасса. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams, однако потом в Госдепе уточнили, что не успеют их передать к началу весны. При этом издание Politico сообщает, что на машинах также не будет специальной модификации, усиливающей их боевую мощность.