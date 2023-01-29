Стороны конфликта в Трехгорном, которым заинтересовался Бастрыкин, отказались от претензий

В Трехгорном Челябинской области участники конфликта в поликлинике, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, отказались от претензий к друг другу. Об этом URA.RU сообщил источник в Трехгорном.
«Они оба сразу участковому сказали, что претензий не имеют к друг другу. И побоев там тоже никаких нет», - рассказал источник.
В поликлинике между отцом пациентки и стоматологом возник конфликт. Очевидец инцидента рассказал URA.RU, что отец ребенка бросился с кулаками на стоматолога, сотрудники вызвали полицию. Бастрыкин лично взял на контроль проверку по факту избиения врача.
URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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