Стороны конфликта в Трехгорном, которым заинтересовался Бастрыкин, отказались от претензий

30 января 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел в поликлинике при пациентах и ребенке Екатерина Сычкова © URA.RU В Трехгорном Челябинской области участники конфликта в поликлинике, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, отказались от претензий к друг другу. Об этом URA.RU сообщил источник в Трехгорном. «Они оба сразу участковому сказали, что претензий не имеют к друг другу. И побоев там тоже никаких нет», - рассказал источник. В поликлинике между отцом пациентки и стоматологом возник конфликт. Очевидец инцидента рассказал URA.RU, что отец ребенка бросился с кулаками на стоматолога, сотрудники вызвали полицию. Бастрыкин лично взял на контроль проверку по факту избиения врача. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В Трехгорном Челябинской области участники конфликта в поликлинике, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, отказались от претензий к друг другу. Об этом URA.RU сообщил источник в Трехгорном. «Они оба сразу участковому сказали, что претензий не имеют к друг другу. И побоев там тоже никаких нет», - рассказал источник. В поликлинике между отцом пациентки и стоматологом возник конфликт. Очевидец инцидента рассказал URA.RU, что отец ребенка бросился с кулаками на стоматолога, сотрудники вызвали полицию. Бастрыкин лично взял на контроль проверку по факту избиения врача. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там на звонок не ответили.