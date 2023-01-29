29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Стороны конфликта в Трехгорном, которым заинтересовался Бастрыкин, отказались от претензий

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Карбышева. Курган, поликлиника, больница
Конфликт произошел в поликлинике при пациентах и ребенке

В Трехгорном Челябинской области участники конфликта в поликлинике, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, отказались от претензий к друг другу. Об этом URA.RU сообщил источник в Трехгорном.

«Они оба сразу участковому сказали, что претензий не имеют к друг другу. И побоев там тоже никаких нет», - рассказал источник.

В поликлинике между отцом пациентки и стоматологом возник конфликт. Очевидец инцидента рассказал URA.RU, что отец ребенка бросился с кулаками на стоматолога, сотрудники вызвали полицию. Бастрыкин лично взял на контроль проверку по факту избиения врача.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Трехгорном Челябинской области участники конфликта в поликлинике, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, отказались от претензий к друг другу. Об этом URA.RU сообщил источник в Трехгорном. «Они оба сразу участковому сказали, что претензий не имеют к друг другу. И побоев там тоже никаких нет», - рассказал источник. В поликлинике между отцом пациентки и стоматологом возник конфликт. Очевидец инцидента рассказал URA.RU, что отец ребенка бросился с кулаками на стоматолога, сотрудники вызвали полицию. Бастрыкин лично взял на контроль проверку по факту избиения врача. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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