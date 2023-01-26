Кремль отреагировал на решение Байдена поставить танки Украине

Вашингтон и европейские столицы напрямую вовлечены в украинский конфликт, и с принятием решений о поставке танков ВСУ эта вовлеченность только растут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление систем вооружения, в том числе танков, не означает вовлеченность этих стран и Альянса в боевые действия. Мы с этим категорически несогласны. В Москве все, что делают Альянс и европейские столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И она [вовлеченность] растет», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден, объявляя о своем решении направить на Украину танки, заявил, что это «не борьба против России», а «борьба за свободу». И США хотят, чтобы «пламя свободы горело так ярко, как только возможно». Байден сообщил, что США передут Киеву 31 танк Abrams.
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Вашингтон и европейские столицы напрямую вовлечены в украинский конфликт, и с принятием решений о поставке танков ВСУ эта вовлеченность только растут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление систем вооружения, в том числе танков, не означает вовлеченность этих стран и Альянса в боевые действия. Мы с этим категорически несогласны. В Москве все, что делают Альянс и европейские столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И она [вовлеченность] растет», — подчеркнул Дмитрий Песков. Президент США Джо Байден, объявляя о своем решении направить на Украину танки, заявил, что это «не борьба против России», а «борьба за свободу». И США хотят, чтобы «пламя свободы горело так ярко, как только возможно». Байден сообщил, что США передут Киеву 31 танк Abrams.