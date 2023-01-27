В Екатеринбурге в магазине OBI появились товары из IKEA

IKEA перестала продавать свои товары в России с августа прошлого года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургских магазинах торговой сети OBI открыли продажу товаров от поставщиков IKEA. Теперь горожане могут купить комоды, гардеробы, посуду, вешалки и прочие вещи в офлайн. Об этом URA.RU рассказали представители торговой сети.

«Мы открыли продажу товаров от поставщиков IKEA. На выбор предлагаются комоды, ящики для хранения, табуреты, детская мебель, полки для обуви, обеденные столы, вешалки, пластиковые контейнеры и посуда», — сообщили представители OBI.

Судя по презентации, которую URA.RU предоставили в торговой сети, все вещи идентичны тому, что выставлялось на витринах шведской компании IKEA. Мебель поступили в продажу еще в ноябре 2022 года, с января 2023 года начали продавать вешалки, посуда и контейнеры станут доступны в марте и апреле.

Ранее шведская компания IKEA закрыла все магазины в России. Свой уход она связала с началом спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах. Онлайн-распродажа закончилась 15 августа 2022 года.

Такие комоды теперь можно купить в OBI Фото: презентация представителей торговой сети OBI

Деревянная мебель также поступила в продажу торговой сети Фото: презентация представителей торговой сети OBI