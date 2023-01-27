В США заявили о новых проблемах с танками Leopard и Abrams для Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут самостоятельно ремонтировать обещанные Западом Киеву танки Leopard 2 и Abrams и поддерживать их в рабочем состоянии из-за разношерстности техники и недостатка квалификации украинских военных. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд в интервью американскому изданию.
«Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях„, — передает слова Джима Таунсенда издание Foreign Policy. Эксперт усомнился в способности украинских военных самостоятельно проводить техобслуживание танков, находясь под огнем.
Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. URA.RU рассказывало о том, какие страны готовы передать Украине тяжелую технику.
Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли, что танки не помешают России добиться своих целей в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал провальность идеи Запада о поставках Киеву танков, сообщает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.