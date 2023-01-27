В США заявили о новых проблемах с танками Leopard и Abrams для Киева

Экс-сотрудник Пентагона: Украина не сможет сама чинить танки на фронте
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НАТО. Москва, зима, леопард, нато, nato, танк
ВСУ вряд ли смогут сами чинить западную технику, считает Джин Таунсенд
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут самостоятельно ремонтировать обещанные Западом Киеву танки Leopard 2 и Abrams и поддерживать их в рабочем состоянии из-за разношерстности техники и недостатка квалификации украинских военных. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд в интервью американскому изданию.

«Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях„, — передает слова Джима Таунсенда издание Foreign Policy. Эксперт усомнился в способности украинских военных самостоятельно проводить техобслуживание танков, находясь под огнем.

Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. URA.RU рассказывало о том, какие страны готовы передать Украине тяжелую технику.

Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли, что танки не помешают России добиться своих целей в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал провальность идеи Запада о поставках Киеву танков, сообщает «Национальная служба новостей». 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут самостоятельно ремонтировать обещанные Западом Киеву танки Leopard 2 и Abrams и поддерживать их в рабочем состоянии из-за разношерстности техники и недостатка квалификации украинских военных. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд в интервью американскому изданию. «Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях„, — передает слова Джима Таунсенда издание Foreign Policy. Эксперт усомнился в способности украинских военных самостоятельно проводить техобслуживание танков, находясь под огнем. Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. URA.RU рассказывало о том, какие страны готовы передать Украине тяжелую технику. Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли, что танки не помешают России добиться своих целей в ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал провальность идеи Запада о поставках Киеву танков, сообщает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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