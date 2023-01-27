Бельгийский политолог предупредил Германию о российской угрозе из-за танков

Бельгийский политолог: экономика Германии зависит от России

28 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

После поставок танков на Украину Россия перестанет доверять Германии, считает Крис Роман Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поставок танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «Германия находится в ситуации кризиса. Энергия очень дорогая. В стране растет число бедных. Украинским беженцам, как и в Бельгии, выплачивают большие пособия, они получают много денег. В итоге граждане Германии все меньше и меньше готовы поддерживать Украину. Немецкий экономический мир очень любит Россию, потому что там есть бизнес, там все есть. Если Германия отправляет на Украину танки, значит, РФ больше не будет доверять этой стране. То есть хуже будет больше для Германии, чем для России», — объяснил Крис Роман. Бельгийский политолог добавил, что Германии всегда было интересно экономическое партнерство с Россией. «Если мы вспомним историю, то немецкая политика и экономика всегда смотрели больше на Восток, на Россию, чем на Запад. Сейчас [они] понимают, что из-за Украины разорвут все отношения. Пару дней назад западные СМИ писали, что германский политический и экономический мир планирует попытаться их не потерять. Хоть на каком-то уровне выстроить отношения с Россией», — отметил он. Ранее директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц решением о поставках танков Leopard 2 поставил под угрозу свой статус и дальнейшую возможность к построению дипломатических отношений Германии с Россией. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Украина получит немецкую технику до конца марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После поставок танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «Германия находится в ситуации кризиса. Энергия очень дорогая. В стране растет число бедных. Украинским беженцам, как и в Бельгии, выплачивают большие пособия, они получают много денег. В итоге граждане Германии все меньше и меньше готовы поддерживать Украину. Немецкий экономический мир очень любит Россию, потому что там есть бизнес, там все есть. Если Германия отправляет на Украину танки, значит, РФ больше не будет доверять этой стране. То есть хуже будет больше для Германии, чем для России», — объяснил Крис Роман. Бельгийский политолог добавил, что Германии всегда было интересно экономическое партнерство с Россией. «Если мы вспомним историю, то немецкая политика и экономика всегда смотрели больше на Восток, на Россию, чем на Запад. Сейчас [они] понимают, что из-за Украины разорвут все отношения. Пару дней назад западные СМИ писали, что германский политический и экономический мир планирует попытаться их не потерять. Хоть на каком-то уровне выстроить отношения с Россией», — отметил он. Ранее директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц решением о поставках танков Leopard 2 поставил под угрозу свой статус и дальнейшую возможность к построению дипломатических отношений Германии с Россией. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Украина получит немецкую технику до конца марта.