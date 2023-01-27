МИД РФ вышлет из страны посла Латвии

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ отреагировал на решение правительства Латвии

В знак протеста на решение латвийского правительства понизить уровень дипотношений с Россией, ссылаясь на «солидарность с балтийскими странами», российский МИД предписал послу Латвии покинуть страну в течение двух недель. Об этом российское министерство заявило в сообщении на своем официальном сайте. 

«Послу Латвии Марис Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте. В российском МИД отметили, что не считают нужным ждать конца завершения миссий латвийских послов. Кроме того, в МИД РФ из-за решения латвийского руководства была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка для выяснения деталей.

Ранее МИД Латвии потребовал от российского посла покинуть страну. Таким образом латвийское правительство решило снизить уровень дипотношений с Россией в одностороннем порядке.

В последнее время Латвия неоднократно выступала с критикой в сторону действий России. В частности, критикуя российскую спецоперацию на Украине.

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В знак протеста на решение латвийского правительства понизить уровень дипотношений с Россией, ссылаясь на «солидарность с балтийскими странами», российский МИД предписал послу Латвии покинуть страну в течение двух недель. Об этом российское министерство заявило в сообщении на своем официальном сайте.  «Послу Латвии Марис Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте. В российском МИД отметили, что не считают нужным ждать конца завершения миссий латвийских послов. Кроме того, в МИД РФ из-за решения латвийского руководства была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка для выяснения деталей. Ранее МИД Латвии потребовал от российского посла покинуть страну. Таким образом латвийское правительство решило снизить уровень дипотношений с Россией в одностороннем порядке. В последнее время Латвия неоднократно выступала с критикой в сторону действий России. В частности, критикуя российскую спецоперацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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