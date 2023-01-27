МИД РФ вышлет из страны посла Латвии

27 января 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

МИД РФ отреагировал на решение правительства Латвии Владимир Андреев © URA.RU В знак протеста на решение латвийского правительства понизить уровень дипотношений с Россией, ссылаясь на «солидарность с балтийскими странами», российский МИД предписал послу Латвии покинуть страну в течение двух недель. Об этом российское министерство заявило в сообщении на своем официальном сайте. «Послу Латвии Марис Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте. В российском МИД отметили, что не считают нужным ждать конца завершения миссий латвийских послов. Кроме того, в МИД РФ из-за решения латвийского руководства была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка для выяснения деталей. Ранее МИД Латвии потребовал от российского посла покинуть страну. Таким образом латвийское правительство решило снизить уровень дипотношений с Россией в одностороннем порядке. В последнее время Латвия неоднократно выступала с критикой в сторону действий России. В частности, критикуя российскую спецоперацию на Украине.

В знак протеста на решение латвийского правительства понизить уровень дипотношений с Россией, ссылаясь на «солидарность с балтийскими странами», российский МИД предписал послу Латвии покинуть страну в течение двух недель. Об этом российское министерство заявило в сообщении на своем официальном сайте. «Послу Латвии Марис Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте. В российском МИД отметили, что не считают нужным ждать конца завершения миссий латвийских послов. Кроме того, в МИД РФ из-за решения латвийского руководства была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка для выяснения деталей. Ранее МИД Латвии потребовал от российского посла покинуть страну. Таким образом латвийское правительство решило снизить уровень дипотношений с Россией в одностороннем порядке. В последнее время Латвия неоднократно выступала с критикой в сторону действий России. В частности, критикуя российскую спецоперацию на Украине.