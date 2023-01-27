Израиль признался в тайной помощи Украине

Израиль оказывает Украине большую помощь, чем кажется на первый взгляд. Об этом заявил посол страны в Германии Рон Прозор.
«Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем [остальным на первый взгляд] известно», — отметил Рон Прозор в интервью немецкому Funke Mediengruppe. Его слова также приводит немецкая газета Berliner Morgenpost. Посол уточняет, что Израиль предпочитает оставаться в тени из-за российского присутствия в Сирии.
Ранее сообщалось, что Израиль опасается поставлять Украине систему противоракетной оборону «Железный купол» из-за России. По словам бывшего бригадного генерала Израиля Якова Нагеля, Россия может перехватить данные технологий страны. Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами также заявлял, что Украина проиграет в конфликте с Россией на выносливость, передает Pravda.ru.
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Израиль оказывает Украине большую помощь, чем кажется на первый взгляд. Об этом заявил посол страны в Германии Рон Прозор. «Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем [остальным на первый взгляд] известно», — отметил Рон Прозор в интервью немецкому Funke Mediengruppe. Его слова также приводит немецкая газета Berliner Morgenpost. Посол уточняет, что Израиль предпочитает оставаться в тени из-за российского присутствия в Сирии. Ранее сообщалось, что Израиль опасается поставлять Украине систему противоракетной оборону «Железный купол» из-за России. По словам бывшего бригадного генерала Израиля Якова Нагеля, Россия может перехватить данные технологий страны. Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами также заявлял, что Украина проиграет в конфликте с Россией на выносливость, передает Pravda.ru.