Инструктор НАТО: у ВСУ появится проблема из-за долгожданных танков Leopard

Для обучения украинских солдат пользованию танками Leopard 2 уйдет более пяти недель, так как эти машины сложны в управлении по сравнению с советскими аналогами. Об этом сообщил инструктор одной из стран НАТО, который проводит курсы для бойцов ВСУ.
«Украинские солдаты столкнутся с крутой кривой обучения, когда впервые зайдут в танк Leopard 2 в следующем месяце», — рассказал инструктор международной газете Financial Times. Он также добавил, что советская техника более удобна в управлении, чем западная. Поэтому для обучения солдат ВСУ уйдет не менее пяти недель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путину. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В январе в Германии согласились передать Украине 14 боевых машин Leopard 2. Вместе с другими странами НАТО, танков будет более 100 уже на первом этапе поставок. Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению направить танки на Украину. По его результатам можно сделать вывод, что жители ФРГ опасаются возмездия России за такое решение.
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Для обучения украинских солдат пользованию танками Leopard 2 уйдет более пяти недель, так как эти машины сложны в управлении по сравнению с советскими аналогами. Об этом сообщил инструктор одной из стран НАТО, который проводит курсы для бойцов ВСУ. «Украинские солдаты столкнутся с крутой кривой обучения, когда впервые зайдут в танк Leopard 2 в следующем месяце», — рассказал инструктор международной газете Financial Times. Он также добавил, что советская техника более удобна в управлении, чем западная. Поэтому для обучения солдат ВСУ уйдет не менее пяти недель. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путину. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В январе в Германии согласились передать Украине 14 боевых машин Leopard 2. Вместе с другими странами НАТО, танков будет более 100 уже на первом этапе поставок. Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению направить танки на Украину. По его результатам можно сделать вывод, что жители ФРГ опасаются возмездия России за такое решение.