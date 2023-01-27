CNN: немцы боятся жесткого возмездия России за танки

28 января 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Немцы считают, что за поставку танков на Украину их страну ждет возмездие от РФ, сообщает CNN Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению их властей направить танки на Украину. По его результатам выяснилось, что немцы теперь опасаются возмездия РФ за данное решение. «Развертывание Leopard 2 является преимуществом для Киева, но мы должны признать тот факт, что это связано с политическими последствиями [для Германии], — пояснил телеканалу житель немецкого горда Падеборн по имени Эрик. По его мнению, предоставление немецких танков Украине по итогу создаст больше проблем, чем пользы. В свою очередь житель Берлина выразил сомнения, что Россия напала бы на члена НАТО, но поддержка Украины, уверен он, усугубит конфликт. Также свое мнение журналистам телеканала высказала жительница из западной Германии по имени Барбара. Она считает, что Германия не должна вмешиваться в чужой конфликт, но понимает решение канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать мирового давления. Ранее 64% жителей Германии высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Она в ходе новогоднего обращения заявила, что конфликт у нее ассоциируется с общением с людьми, чего не оценили немецкие граждане. Также по результатам опроса немецкой газеты Bild, около половины немцев в целом выступали против поставок немецких танков Украине. Но в итоге 25 января Шольц принял решение выслать Leopard 2 Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению их властей направить танки на Украину. По его результатам выяснилось, что немцы теперь опасаются возмездия РФ за данное решение. «Развертывание Leopard 2 является преимуществом для Киева, но мы должны признать тот факт, что это связано с политическими последствиями [для Германии], — пояснил телеканалу житель немецкого горда Падеборн по имени Эрик. По его мнению, предоставление немецких танков Украине по итогу создаст больше проблем, чем пользы. В свою очередь житель Берлина выразил сомнения, что Россия напала бы на члена НАТО, но поддержка Украины, уверен он, усугубит конфликт. Также свое мнение журналистам телеканала высказала жительница из западной Германии по имени Барбара. Она считает, что Германия не должна вмешиваться в чужой конфликт, но понимает решение канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать мирового давления. Ранее 64% жителей Германии высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Она в ходе новогоднего обращения заявила, что конфликт у нее ассоциируется с общением с людьми, чего не оценили немецкие граждане. Также по результатам опроса немецкой газеты Bild, около половины немцев в целом выступали против поставок немецких танков Украине. Но в итоге 25 января Шольц принял решение выслать Leopard 2 Киеву.