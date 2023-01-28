28 января 2023

Зеленский отобрал имущество 185 содействующих России лиц для финансирования ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский посредством санкций решил финансировать ВСУ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Киев ввел санкции против 185 физических и юридических лиц, которые оказывают содействие России в железнодорожных перевозках. Имущество попавших под санкции будет использовано для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы на Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских журналистов и звезд. В список попали Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Ангелина Вовк, Павел Зарубин, Дмитрий «Гоблин» Пучков и другие. Всего в списках оказались 198 человек. Кроме того, украинский лидер ужесточил санкции против лиц, представляющих каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), передает RT.

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Киев ввел санкции против 185 физических и юридических лиц, которые оказывают содействие России в железнодорожных перевозках. Имущество попавших под санкции будет использовано для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы на Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. Ранее Зеленский ввел санкции против российских журналистов и звезд. В список попали Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Ангелина Вовк, Павел Зарубин, Дмитрий «Гоблин» Пучков и другие. Всего в списках оказались 198 человек. Кроме того, украинский лидер ужесточил санкции против лиц, представляющих каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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