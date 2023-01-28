Зеленский отобрал имущество 185 содействующих России лиц для финансирования ВСУ

Киев ввел санкции против 185 физических и юридических лиц, которые оказывают содействие России в железнодорожных перевозках. Имущество попавших под санкции будет использовано для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы на Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских журналистов и звезд. В список попали Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Ангелина Вовк, Павел Зарубин, Дмитрий «Гоблин» Пучков и другие. Всего в списках оказались 198 человек. Кроме того, украинский лидер ужесточил санкции против лиц, представляющих каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), передает RT.
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