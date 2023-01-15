Зеленский ввел санкции против «Гоблина», Вовк, Мирошника, Губерниева и десятков других

Зеленский ввел санкции против 196 человек Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против деятелей культуры, военкоров и журналистов. В список попали такие личности, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, телеведущая Ангелина Вовк, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Среди лиц, попавшие под ограничения украинского президента оказались Дмитрий «Гоблин» Пучков, Кирилл Панченко, РФ Родион Мирошник и Дмитрий Губерниев. Всего в новом санкционном списке оказались 198 человек.

Также в санкционный список попали: телеведущая Ангелина Вовк, режиссер Андрей Кончаловский, военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская. Санкции были введены и против журналистов Павла Зарубина, Марины Ахмедовой, Андрея Старикова, Анастасии Поповой, Владимира Кобякова, Марьяны Наумовой, Антона Степаненко, Вадима Такменева и Владимира Корнилова. Продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев, Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза также подверглись персональным запретам.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции в отношении певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. В ответ на это Киркоров назвал украинского лидера «зайкой» и заявил, что тот ведет свою страну «к пепелищу». Также на ограничения отреагировала и певица Лолита, обсмеяв запреты и заявив, что они «лишили ее эрекции».