The American Conservative: план Зеленского по захвату Крыма обречен на провал

29 января 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Репрессии Украины в отношении Крыма вызвали еще большее желание быть в составе РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма может провалиться из-за желания крымчан жить в России. Об этом сообщает обозреватель американского журнала The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис. «Официальный референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотят единства с Россией. Однако украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии», — передает The American Conservative . Эти репрессии Украины в отношении Крыма вызвали уже жителей еще большее желание быть в составе России, передает журнал. Также Украина упразднила должность президента полуострова, арестовала и отправила в Россию Юрия Мешкова, занимавшего этот пост. Также по результатам опросов, 80% респондентов назвали результаты референдума точными. Издание отмечает, что аналогичная ситуация в Донбассе. В 2019 году только 5% жителей выразили надежду на воссоединение с Украиной, более 60% хотели войти в состав РФ. Также Крым и Донбасс этнические русские территории, где жители говорят на русском языке, сообщает американский журнал. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума среди жителей. ДНР и ЛНР стали российскими регионами после референдумов в результате проведения спецоперации России на Украине. Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент Украины не сможет этого сделать из-за больших потерь ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма может провалиться из-за желания крымчан жить в России. Об этом сообщает обозреватель американского журнала The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис. «Официальный референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотят единства с Россией. Однако украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии», — передает The American Conservative. Эти репрессии Украины в отношении Крыма вызвали уже жителей еще большее желание быть в составе России, передает журнал. Также Украина упразднила должность президента полуострова, арестовала и отправила в Россию Юрия Мешкова, занимавшего этот пост. Также по результатам опросов, 80% респондентов назвали результаты референдума точными. Издание отмечает, что аналогичная ситуация в Донбассе. В 2019 году только 5% жителей выразили надежду на воссоединение с Украиной, более 60% хотели войти в состав РФ. Также Крым и Донбасс этнические русские территории, где жители говорят на русском языке, сообщает американский журнал. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума среди жителей. ДНР и ЛНР стали российскими регионами после референдумов в результате проведения спецоперации России на Украине. Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть утраченные территории. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент Украины не сможет этого сделать из-за больших потерь ВСУ.