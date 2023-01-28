28 января 2023
27 января 2023

Друзья детства из Златоуста встретились на фронте спустя 8 лет

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Златоустовцы дружили с детства, но жизнь разбросала их по разным городам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Двое уроженцев Златоуста (Челябинская область), которые дружили с детства, но по жизненным обстоятельствам разъехались по разным городам, встретились в зоне спецоперации. До этого мужчины не виделись восемь лет.

«Ребята дружили с детства, но жизнь разбросала по разным городам. Так случилось, что они встретились на фронте через восемь лет. Павел — доброволец из Златоуста, Александр — кадровый офицер, подполковник», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что друзья детства теперь служат вместе в зоне спецоперации. Они решили и дальше поддерживать дружеские отношения.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и закончилась в конце октября. Некоторые россияне ушли на фронт добровольцами, в том числе из регионов.

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Двое уроженцев Златоуста (Челябинская область), которые дружили с детства, но по жизненным обстоятельствам разъехались по разным городам, встретились в зоне спецоперации. До этого мужчины не виделись восемь лет. «Ребята дружили с детства, но жизнь разбросала по разным городам. Так случилось, что они встретились на фронте через восемь лет. Павел — доброволец из Златоуста, Александр — кадровый офицер, подполковник», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что друзья детства теперь служат вместе в зоне спецоперации. Они решили и дальше поддерживать дружеские отношения. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и закончилась в конце октября. Некоторые россияне ушли на фронт добровольцами, в том числе из регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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