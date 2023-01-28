Друзья детства из Златоуста встретились на фронте спустя 8 лет

29 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Златоустовцы дружили с детства, но жизнь разбросала их по разным городам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двое уроженцев Златоуста (Челябинская область), которые дружили с детства, но по жизненным обстоятельствам разъехались по разным городам, встретились в зоне спецоперации. До этого мужчины не виделись восемь лет. «Ребята дружили с детства, но жизнь разбросала по разным городам. Так случилось, что они встретились на фронте через восемь лет. Павел — доброволец из Златоуста, Александр — кадровый офицер, подполковник», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что друзья детства теперь служат вместе в зоне спецоперации. Они решили и дальше поддерживать дружеские отношения. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и закончилась в конце октября. Некоторые россияне ушли на фронт добровольцами, в том числе из регионов.

Двое уроженцев Златоуста (Челябинская область), которые дружили с детства, но по жизненным обстоятельствам разъехались по разным городам, встретились в зоне спецоперации. До этого мужчины не виделись восемь лет. «Ребята дружили с детства, но жизнь разбросала по разным городам. Так случилось, что они встретились на фронте через восемь лет. Павел — доброволец из Златоуста, Александр — кадровый офицер, подполковник», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что друзья детства теперь служат вместе в зоне спецоперации. Они решили и дальше поддерживать дружеские отношения. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и закончилась в конце октября. Некоторые россияне ушли на фронт добровольцами, в том числе из регионов.