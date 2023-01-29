Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе

Терапевт Константинова: инфекции и проблемы с дыханием приводят к смерти при гриппе

30 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Опасные осложнения могут проявиться через несколько недель после перенесенного гриппа Фото: Размик Закарян © URA.RU Причинами летального исхода при гриппе могут стать тяжелая дыхательная недостаточность, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции или обострение хронических заболеваний. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу может привести к летальному исходу. Основные причины: тяжелая дыхательная недостаточность при респираторном дисстресс-синдроме, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции, обострение тяжелых хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова. Врач отметила, что инфаркт может наступить через две-три недели после перенесенного гриппа, если не соблюдался постельный режим. «При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях — к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это вызывает изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», — добавила врач. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предрек второй всплеск заболеваемости гриппа в РФ. По его словам, он будет сильнее, чем первый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причинами летального исхода при гриппе могут стать тяжелая дыхательная недостаточность, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции или обострение хронических заболеваний. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу может привести к летальному исходу. Основные причины: тяжелая дыхательная недостаточность при респираторном дисстресс-синдроме, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции, обострение тяжелых хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова. Врач отметила, что инфаркт может наступить через две-три недели после перенесенного гриппа, если не соблюдался постельный режим. «При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях — к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это вызывает изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», — добавила врач. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предрек второй всплеск заболеваемости гриппа в РФ. По его словам, он будет сильнее, чем первый.