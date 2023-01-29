ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинская армия ударила по мосту, рассказал Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия нанесла удар из HIMARS по автомобильному мосту. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

«Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Мост находится в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Рогов сообщил о погибших и раненых.

Ранее ВСУ нанесли удар по больницам в ЛНР и в Херсонской области. При ударах также применялись ракеты HIMARS.

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Украинская армия нанесла удар из HIMARS по автомобильному мосту. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Мост находится в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Рогов сообщил о погибших и раненых. Ранее ВСУ нанесли удар по больницам в ЛНР и в Херсонской области. При ударах также применялись ракеты HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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