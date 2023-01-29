ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

Украинская армия нанесла удар из HIMARS по автомобильному мосту. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
«Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Мост находится в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Рогов сообщил о погибших и раненых.
Украинская армия нанесла удар из HIMARS по автомобильному мосту. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Мост находится в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Рогов сообщил о погибших и раненых. Ранее ВСУ нанесли удар по больницам в ЛНР и в Херсонской области. При ударах также применялись ракеты HIMARS.