«Аэрофлот» лишится половины авиапарка из-за санкций

Группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов от общего количества в 349 штук из-за возможных проблем с их обслуживанием. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.
«[Авиакомпания] к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием», — сообщил Александровский на встрече с журналистами, слова гендиректора передают «Известия». Он подчеркнул, однако, что данный прогноз относится к категории консервативных и может быть скорректирован в более позитивную сторону. Несмотря на препятствия, которые создали для компании западные санкции, «Аэрофлот» планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.
Ранее авиакомпания заключила договор о поставках 339 самолетов российского производства. Основная цель заключается в том, чтобы нивелировать последствия антироссийских санкций, введенных западными странами.
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