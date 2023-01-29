29 января 2023

«Аэрофлот» лишится половины авиапарка из-за санкций

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Аэропорт Внуково. Москва, авиация, авиасообщение, зимний аэропорт, самолеты на пероне
К концу десятилетия «Аэрофлот» может списать 188 самолетов авиапарка Фото:
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Группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов от общего количества в 349 штук из-за возможных проблем с их обслуживанием. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

«[Авиакомпания] к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием», — сообщил Александровский на встрече с журналистами, слова гендиректора передают «Известия». Он подчеркнул, однако, что данный прогноз относится к категории консервативных и может быть скорректирован в более позитивную сторону. Несмотря на препятствия, которые создали для компании западные санкции, «Аэрофлот» планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.

Ранее авиакомпания заключила договор о поставках 339 самолетов российского производства. Основная цель заключается в том, чтобы нивелировать последствия антироссийских санкций, введенных западными странами.

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Группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов от общего количества в 349 штук из-за возможных проблем с их обслуживанием. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. «[Авиакомпания] к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием», — сообщил Александровский на встрече с журналистами, слова гендиректора передают «Известия». Он подчеркнул, однако, что данный прогноз относится к категории консервативных и может быть скорректирован в более позитивную сторону. Несмотря на препятствия, которые создали для компании западные санкции, «Аэрофлот» планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства. Ранее авиакомпания заключила договор о поставках 339 самолетов российского производства. Основная цель заключается в том, чтобы нивелировать последствия антироссийских санкций, введенных западными странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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