Финансист рассказала, когда невыгодно досрочно закрывать кредит

Финансист Алтухова: возможность выгодно закрыть кредит досрочно зависит от характера займа

30 января 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Финансист дала совет гражданам России о том, когда закрывать кредит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Досрочно закрывать кредит невыгодно при аннуитетном платеже во второй половине срока. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова. «Досрочное погашение кредита не выгодно производить во второй половине срока погашения при аннуитетном платеже. Такой платеж предполагает, что величина тела кредита увеличивается к концу срока погашения, а величина процентного платежа сокращается», — рассказала Алтухова агентству «Прайм». В этом случае, по словам эксперта, выгоднее сократить срок кредитования в первой половине заданного срока погашения кредита. Она также отметила, что дифференцированный способ погашения, в свою очередь, предполагает выгодное досрочное погашение в любой момент времени. Ранее в Госдуме России рассказали о нововведении, которое будет касаться кредитных каникул. Согласно заявлению комитета, граждане России получат возможность получить кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с весны нынешнего года. Кроме того, и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников предупредил россиян о случаях, когда банки могут иметь право заставить гражданина вернуть кредит досрочно. Согласно его словам, банк вправе востребовать досрочного погашения кредита, когда заемщик допустил длительные просрочки по платежу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Досрочно закрывать кредит невыгодно при аннуитетном платеже во второй половине срока. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова. «Досрочное погашение кредита не выгодно производить во второй половине срока погашения при аннуитетном платеже. Такой платеж предполагает, что величина тела кредита увеличивается к концу срока погашения, а величина процентного платежа сокращается», — рассказала Алтухова агентству «Прайм». В этом случае, по словам эксперта, выгоднее сократить срок кредитования в первой половине заданного срока погашения кредита. Она также отметила, что дифференцированный способ погашения, в свою очередь, предполагает выгодное досрочное погашение в любой момент времени. Ранее в Госдуме России рассказали о нововведении, которое будет касаться кредитных каникул. Согласно заявлению комитета, граждане России получат возможность получить кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с весны нынешнего года. Кроме того, и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников предупредил россиян о случаях, когда банки могут иметь право заставить гражданина вернуть кредит досрочно. Согласно его словам, банк вправе востребовать досрочного погашения кредита, когда заемщик допустил длительные просрочки по платежу.