Россиян предупредили о случаях, когда банк заставит вернуть кредит досрочно

09 декабря 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Банк может досрочно потребовать вернуть кредит в случае частых просрочек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. Об этом рассказал и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. «Условия, согласно которым банк может потребовать полностью оплатить кредит, регулируются законом № 353 „О потребительском кредите“, прежде всего, кредитор может потребовать полного погашения займа, если заемщик допускает длительные просрочки — более 60 дней за последние полгода. Также кредитор может требовать досрочного погашения займа в случае его нецелевого использования, или, в случае неисполнения обязанности по страхованию свыше 30 дней, но это должно быть отражено в договоре», — рассказал Мясников агентству «Прайм». О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита. Зачастую на такие действия предоставляется срок до 30 дней. Ранее URA.RU сообщало о новом рекорде россиян по просроченным кредитам. Сумма просроченных потребкредитов достигла 631 миллиарда рублей. Также эксперты сообщали, что банки запустили новогодние акции, открыв охоту за 13-ми зарплатами и бонусами граждан. Среди этих акций многие менее выгодны, чем это может показаться на первый взгляд, предупреждали специалисты.

Банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. Об этом рассказал и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. «Условия, согласно которым банк может потребовать полностью оплатить кредит, регулируются законом № 353 „О потребительском кредите“, прежде всего, кредитор может потребовать полного погашения займа, если заемщик допускает длительные просрочки — более 60 дней за последние полгода. Также кредитор может требовать досрочного погашения займа в случае его нецелевого использования, или, в случае неисполнения обязанности по страхованию свыше 30 дней, но это должно быть отражено в договоре», — рассказал Мясников агентству «Прайм». О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита. Зачастую на такие действия предоставляется срок до 30 дней. Ранее URA.RU сообщало о новом рекорде россиян по просроченным кредитам. Сумма просроченных потребкредитов достигла 631 миллиарда рублей. Также эксперты сообщали, что банки запустили новогодние акции, открыв охоту за 13-ми зарплатами и бонусами граждан. Среди этих акций многие менее выгодны, чем это может показаться на первый взгляд, предупреждали специалисты.