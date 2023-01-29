Свердловский губернатор ушел в отпуск

30 января 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев будет отсутствовать до середины февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск до 10 февраля. Руководить регионом в ближайшие полторы недели будет его первый заместитель Алексей Шмыков. Об этом свидетельствует распоряжение 20-РГ от 26 января за подписью Куйвашева, копия документа есть у URA.RU. «Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя Шмыкова Алексея Викторовича на период моего временного отсутствия до 10 февраля», — говорится в распоряжении. Как следует из документа, Куйвашев ушел в отпуск еще в пятницу, 27 января, а не 30-го, как предсказывалось ранее. Официально о планах губернатора на время отсутствия не сообщается. Большинство собеседников URA.RU склонны считать, что Куйвашев проведет отпуск в Москве. Однако в окружении губернатора также озвучивается версия, что глава региона на самом деле будет находиться в некой важной командировке. Прямых или косвенных подтверждений этому, впрочем, пока не нашлось. В областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что данными об отпуске Куйвашева не располагают. «Отметим, по уставу Свердловской области исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя не только на период отпуска губернатора. Это может быть и служебная командировка, и другие обстоятельства», — пояснили в департаменте. Уход Куйвашева в двухнедельный отпуск источники URA.RU анонсировали еще 24 января. В предыдущий раз губернатор отдыхал прошлой осенью. В октябре его не было на рабочем месте десять дней. Тогда распространялись слухи, что Куйвашев проводил время в Сочи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск до 10 февраля. Руководить регионом в ближайшие полторы недели будет его первый заместитель Алексей Шмыков. Об этом свидетельствует распоряжение 20-РГ от 26 января за подписью Куйвашева, копия документа есть у URA.RU. «Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя Шмыкова Алексея Викторовича на период моего временного отсутствия до 10 февраля», — говорится в распоряжении. Как следует из документа, Куйвашев ушел в отпуск еще в пятницу, 27 января, а не 30-го, как предсказывалось ранее. Официально о планах губернатора на время отсутствия не сообщается. Большинство собеседников URA.RU склонны считать, что Куйвашев проведет отпуск в Москве. Однако в окружении губернатора также озвучивается версия, что глава региона на самом деле будет находиться в некой важной командировке. Прямых или косвенных подтверждений этому, впрочем, пока не нашлось. В областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что данными об отпуске Куйвашева не располагают. «Отметим, по уставу Свердловской области исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя не только на период отпуска губернатора. Это может быть и служебная командировка, и другие обстоятельства», — пояснили в департаменте. Уход Куйвашева в двухнедельный отпуск источники URA.RU анонсировали еще 24 января. В предыдущий раз губернатор отдыхал прошлой осенью. В октябре его не было на рабочем месте десять дней. Тогда распространялись слухи, что Куйвашев проводил время в Сочи.