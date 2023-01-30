МОК проигнорировал просьбу Зеленского «забанить» российских спортсменов

МОК поддержал участие россиян на Олимпиаде с нейтральным флагом, как на Australian Open

30 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

РФ сможет принять участие на Олимпиаде без флага, отметили в комитете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный олимпийский комитет (МОК) вновь поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, как это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. С таким заявлением комитет выступил в своих соцсетях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разочарован решением комитета допустить РФ до участия в турнирах. «Эта концепция [выступления под нейтральным флагом] хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе. <…> Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в официальном twitter-аккаунте. Ранее с одобрением идеи допустить российских спортсменов до участия в олимпиаде выступил глава МОК Томас Бах. Он отмечал, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета, сообщает RT. Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование этим заявлением. Он также требовал полной изоляции российских спортсменов, пишет «Национальная служба новостей».

Международный олимпийский комитет (МОК) вновь поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, как это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. С таким заявлением комитет выступил в своих соцсетях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разочарован решением комитета допустить РФ до участия в турнирах. «Эта концепция [выступления под нейтральным флагом] хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе. <…> Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в официальном twitter-аккаунте. Ранее с одобрением идеи допустить российских спортсменов до участия в олимпиаде выступил глава МОК Томас Бах. Он отмечал, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета, сообщает RT. Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование этим заявлением. Он также требовал полной изоляции российских спортсменов, пишет «Национальная служба новостей».