МОК проигнорировал просьбу Зеленского «забанить» российских спортсменов

МОК поддержал участие россиян на Олимпиаде с нейтральным флагом, как на Australian Open
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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
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Международный олимпийский комитет (МОК) вновь поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, как это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. С таким заявлением комитет выступил в своих соцсетях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разочарован решением комитета допустить РФ до участия в турнирах.

«Эта концепция [выступления под нейтральным флагом] хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе. <…> Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в официальном twitter-аккаунте.

Ранее с одобрением идеи допустить российских спортсменов до участия в олимпиаде выступил глава МОК Томас Бах. Он отмечал, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета, сообщает RT. Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование этим заявлением. Он также требовал полной изоляции российских спортсменов, пишет «Национальная служба новостей».

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Международный олимпийский комитет (МОК) вновь поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, как это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. С таким заявлением комитет выступил в своих соцсетях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разочарован решением комитета допустить РФ до участия в турнирах. «Эта концепция [выступления под нейтральным флагом] хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе. <…> Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в официальном twitter-аккаунте. Ранее с одобрением идеи допустить российских спортсменов до участия в олимпиаде выступил глава МОК Томас Бах. Он отмечал, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета, сообщает RT. Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование этим заявлением. Он также требовал полной изоляции российских спортсменов, пишет «Национальная служба новостей».
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