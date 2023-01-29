29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В мэрии Перми нашли замену скандальному чиновнику

В мэрии Перми нашли замену замглавы администрации Виктору Агееву
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата
Новым и. о. замглавы администрации Перми станет Ольга Чеснокова Фото:

Новым исполняющим обязанности заместителя мэра в Перми станет Ольга Чеснокова вместо Виктора Агеева, ставшего куратором скандальной реформы НТО в городе. Пресс-служба мэрии «Пермь Первая» сообщает, что на новую должность Чеснокова перейдет 1 февраля с должности начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

«Исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми с 1 февраля будет Ольга Чеснокова — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми», — пишет telegram-канал «Пермь Первая».

По данным входящего в правительственный холдинг портала «Вкурсе.ру», на это место планировалось назначить замруководителя краевого Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. URA.RU сообщало о том, что с поста заместителя главы администрации на пост советника мэра уходит Виктор Агеев. В понедельник, 30 января стало известно о том, что он написал заявление.

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Новым исполняющим обязанности заместителя мэра в Перми станет Ольга Чеснокова вместо Виктора Агеева, ставшего куратором скандальной реформы НТО в городе. Пресс-служба мэрии «Пермь Первая» сообщает, что на новую должность Чеснокова перейдет 1 февраля с должности начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. «Исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми с 1 февраля будет Ольга Чеснокова — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми», — пишет telegram-канал «Пермь Первая». По данным входящего в правительственный холдинг портала «Вкурсе.ру», на это место планировалось назначить замруководителя краевого Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. URA.RU сообщало о том, что с поста заместителя главы администрации на пост советника мэра уходит Виктор Агеев. В понедельник, 30 января стало известно о том, что он написал заявление.
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