В мэрии Перми нашли замену скандальному чиновнику

В мэрии Перми нашли замену замглавы администрации Виктору Агееву

Новым и. о. замглавы администрации Перми станет Ольга Чеснокова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым исполняющим обязанности заместителя мэра в Перми станет Ольга Чеснокова вместо Виктора Агеева, ставшего куратором скандальной реформы НТО в городе. Пресс-служба мэрии «Пермь Первая» сообщает, что на новую должность Чеснокова перейдет 1 февраля с должности начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

«Исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми с 1 февраля будет Ольга Чеснокова — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми», — пишет telegram-канал «Пермь Первая».

По данным входящего в правительственный холдинг портала «Вкурсе.ру», на это место планировалось назначить замруководителя краевого Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. URA.RU сообщало о том, что с поста заместителя главы администрации на пост советника мэра уходит Виктор Агеев. В понедельник, 30 января стало известно о том, что он написал заявление.