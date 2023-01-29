29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Скандальный пермский чиновник написал заявление об уходе с должности

Пермский вице-мэр Виктор Агеев написал заявление об увольнении
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , агеев виктор
Виктор Агеев сменит должность вице-мэра на советника главы Фото:

Замглавы администрации Перми Виктор Агеев написал заявление об увольнении 30 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Агеев был проводником скандальной реформы НТО в Перми. После ухода с должности он займет пост советника мэра Алексея Демкина.

«С 1 февраля Виктор Агеев переходит на должность советника главы Перми. Он работал на разных ответственных должностях в администрации Перми с 2010 года, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы», — сообщает telegram-канал «Пермь Первая».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что заместитель мэра Перми Виктор Агеев уволится 1 февраля. По данным источника «Ъ-Прикамье», в перспективе Агеев может перейти в минэкономразвития России.

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Замглавы администрации Перми Виктор Агеев написал заявление об увольнении 30 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Агеев был проводником скандальной реформы НТО в Перми. После ухода с должности он займет пост советника мэра Алексея Демкина. «С 1 февраля Виктор Агеев переходит на должность советника главы Перми. Он работал на разных ответственных должностях в администрации Перми с 2010 года, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы», — сообщает telegram-канал «Пермь Первая». Ранее URA.RU рассказывало о том, что заместитель мэра Перми Виктор Агеев уволится 1 февраля. По данным источника «Ъ-Прикамье», в перспективе Агеев может перейти в минэкономразвития России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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