Скандальный пермский чиновник написал заявление об уходе с должности

Пермский вице-мэр Виктор Агеев написал заявление об увольнении

Виктор Агеев сменит должность вице-мэра на советника главы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Замглавы администрации Перми Виктор Агеев написал заявление об увольнении 30 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Агеев был проводником скандальной реформы НТО в Перми. После ухода с должности он займет пост советника мэра Алексея Демкина.

«С 1 февраля Виктор Агеев переходит на должность советника главы Перми. Он работал на разных ответственных должностях в администрации Перми с 2010 года, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы», — сообщает telegram-канал «Пермь Первая».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что заместитель мэра Перми Виктор Агеев уволится 1 февраля. По данным источника «Ъ-Прикамье», в перспективе Агеев может перейти в минэкономразвития России.