США могут первыми нанести ядерный удар, считает журналист Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американцам следует быть готовым к решению своего правительства, напрямую участвующего в конфликте на Украине, начать ядерную войну ради расширения «империи США». С таким мнением выступил старший редактор американского издания The American Conservative Род Дреер в своем материале.

«Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения американской империи до границ России?» — задался журналист вопросом в своем материале, говоря о том, что НАТО (Североатлантический альянс — прим. URA.RU) напрямую участвует в российско-украинском конфликте и принимает в нем рискованные решения.

Дреер также отметил невежественность американских СМИ за их мнение о том, что в вопросе украинского кризиса есть единственная правильная позиция — поддержка Украины. «Наши СМИ невежественны, потому что решили, что есть одна правильная позиция по конфликту на Украине», — добавил журналист, отметив, что вся повестка средств массовой информации по вопросу Украины в США — это очернение репутации президента России Владимира Путина и всякого контакта с российской стороной.

Американские власти, в свою очередь, ранее заявляли об опасности применения Россией ядерного оружия в ходе боевых действий с Украиной. Российские официальные лица неоднократно опровергали эту информацию, отмечая, что понимают все последствия применения ядерного оружия, и не допустят его использования. Президент России Владимир Путин заявлял, что страна применит ядерное оружие только в целях защиты.