29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Курганцы спорят в соцсетях из-за фигуры Чебурашки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные фигуры. Курган
В горсаду изготовили две фигуры, посвященные Чебурашке Фото:

В Кургане во время фестиваля снежных фигур создали две снежные фигуры, посвященные персонажу книг, мультфильмов и фильма Чебурашке. Внешний вид этих фигур вызвал спор у пользователей группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Ну какой довольный, прям как в фильме. Все в Горсаду сделали от души, сразу видно», — написала пользователь Наталья Домрачева. Некоторые пользователи, например Анатолий Костылев, называли фигуру «страшной» и «ужасной». За это другие подписчики группы назвали Костылева «диванным экспертом» и предложили ему самому слепить Чебурашку.

В фестивале снежных фигур участвуют мастера из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Пермского края, Иркутской области, которые представили 12 фигур. Помимо них, фигуры создавали участники курганского клуба молодых семей «Оберег», детсада № 18 «Журавлик» и подопечные Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Фигуры, посвященные Чебурашке, изготовили родители вместе со своими детьми.

Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. В январе на сайтах объявлений можно было найти игрушки, посвященные Чебурашке, которые стоят десятки тысяч рублей.

Снежные фигуры. Курган
Фигуры Чебурашек создавали не профессионалы скульпторы, а родители вместе со своими детьми
Фото:
Снежные фигуры. Курган
Профессиональные скульпторы изготовили 12 фигур
Фото:
Снежные фигуры. Курган
В фестивале участвуют скульпторы из пяти регионов России
Фото:
Снежные фигуры. Курган
Снежные фигуры привлекли внимание местных жителей
Фото:
Снежные фигуры. Курган
Фигуры создавали несколько дней
Фото:

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В Кургане во время фестиваля снежных фигур создали две снежные фигуры, посвященные персонажу книг, мультфильмов и фильма Чебурашке. Внешний вид этих фигур вызвал спор у пользователей группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Ну какой довольный, прям как в фильме. Все в Горсаду сделали от души, сразу видно», — написала пользователь Наталья Домрачева. Некоторые пользователи, например Анатолий Костылев, называли фигуру «страшной» и «ужасной». За это другие подписчики группы назвали Костылева «диванным экспертом» и предложили ему самому слепить Чебурашку. В фестивале снежных фигур участвуют мастера из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Пермского края, Иркутской области, которые представили 12 фигур. Помимо них, фигуры создавали участники курганского клуба молодых семей «Оберег», детсада № 18 «Журавлик» и подопечные Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Фигуры, посвященные Чебурашке, изготовили родители вместе со своими детьми. Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. В январе на сайтах объявлений можно было найти игрушки, посвященные Чебурашке, которые стоят десятки тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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