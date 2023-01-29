В Кургане во время фестиваля снежных фигур создали две снежные фигуры, посвященные персонажу книг, мультфильмов и фильма Чебурашке. Внешний вид этих фигур вызвал спор у пользователей группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».
«Ну какой довольный, прям как в фильме. Все в Горсаду сделали от души, сразу видно», — написала пользователь Наталья Домрачева. Некоторые пользователи, например Анатолий Костылев, называли фигуру «страшной» и «ужасной». За это другие подписчики группы назвали Костылева «диванным экспертом» и предложили ему самому слепить Чебурашку.
В фестивале снежных фигур участвуют мастера из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Пермского края, Иркутской области, которые представили 12 фигур. Помимо них, фигуры создавали участники курганского клуба молодых семей «Оберег», детсада № 18 «Журавлик» и подопечные Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Фигуры, посвященные Чебурашке, изготовили родители вместе со своими детьми.
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В Кургане во время фестиваля снежных фигур создали две снежные фигуры, посвященные персонажу книг, мультфильмов и фильма Чебурашке. Внешний вид этих фигур вызвал спор у пользователей группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Ну какой довольный, прям как в фильме. Все в Горсаду сделали от души, сразу видно», — написала пользователь Наталья Домрачева. Некоторые пользователи, например Анатолий Костылев, называли фигуру «страшной» и «ужасной». За это другие подписчики группы назвали Костылева «диванным экспертом» и предложили ему самому слепить Чебурашку. В фестивале снежных фигур участвуют мастера из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Пермского края, Иркутской области, которые представили 12 фигур. Помимо них, фигуры создавали участники курганского клуба молодых семей «Оберег», детсада № 18 «Журавлик» и подопечные Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Фигуры, посвященные Чебурашке, изготовили родители вместе со своими детьми. Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. В январе на сайтах объявлений можно было найти игрушки, посвященные Чебурашке, которые стоят десятки тысяч рублей.