В горсаду изготовили две фигуры, посвященные Чебурашке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время фестиваля снежных фигур создали две снежные фигуры, посвященные персонажу книг, мультфильмов и фильма Чебурашке. Внешний вид этих фигур вызвал спор у пользователей группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Ну какой довольный, прям как в фильме. Все в Горсаду сделали от души, сразу видно», — написала пользователь Наталья Домрачева. Некоторые пользователи, например Анатолий Костылев, называли фигуру «страшной» и «ужасной». За это другие подписчики группы назвали Костылева «диванным экспертом» и предложили ему самому слепить Чебурашку.

В фестивале снежных фигур участвуют мастера из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Пермского края, Иркутской области, которые представили 12 фигур. Помимо них, фигуры создавали участники курганского клуба молодых семей «Оберег», детсада № 18 «Журавлик» и подопечные Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина. Фигуры, посвященные Чебурашке, изготовили родители вместе со своими детьми.

Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. В январе на сайтах объявлений можно было найти игрушки, посвященные Чебурашке, которые стоят десятки тысяч рублей.

Фигуры Чебурашек создавали не профессионалы скульпторы, а родители вместе со своими детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профессиональные скульпторы изготовили 12 фигур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В фестивале участвуют скульпторы из пяти регионов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снежные фигуры привлекли внимание местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU