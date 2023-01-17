После премьеры «Чебурашки» в ХМАО взлетели цены на старые игрушки

18 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО распродают старые игрушки Чебурашки после успеха фильма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО, после показа отечественного фильма «Чебурашка», распродают старые игрушки с главным героем киноленты. При этом некоторые продают мягкую игрушку за 20 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте «Авито». «Игрушка новая, из натуральной норки. Подойдет как на подарок, как на личное пользование. Продам за 20 000 тысяч рублей», — сказано в одном из объявлений. «Чебурашка, внутри батарейка, поет песню „Теперь я Чебурашка“, ему лет 15, лежал в шкафу», — написал автор другого объявления. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО предпочли смотреть в кинотеатрах «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». С начала показов картину посмотрело около 120 тысяч югорчан.

Жители ХМАО, после показа отечественного фильма «Чебурашка», распродают старые игрушки с главным героем киноленты. При этом некоторые продают мягкую игрушку за 20 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте «Авито». «Игрушка новая, из натуральной норки. Подойдет как на подарок, как на личное пользование. Продам за 20 000 тысяч рублей», — сказано в одном из объявлений. «Чебурашка, внутри батарейка, поет песню „Теперь я Чебурашка“, ему лет 15, лежал в шкафу», — написал автор другого объявления. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО предпочли смотреть в кинотеатрах «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». С начала показов картину посмотрело около 120 тысяч югорчан.