МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине

30 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Американское правительство усугубляет ситуацию на Украине, отметили в МИД Китая Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, поставляя оружие Киеву, являются главным инициатором конфликта на Украине. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Китая. «США – крупнейший инициатор украинского кризиса. Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений», — говорится в сообщении китайского министерства. Его содержание передает РИА Новости. В МИД Китая отметили, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях на Украине. Соединенные Штаты начали активно поставлять Киеву оружие после начала российской спецоперации на Украине. В январе 2023 года американское правительство заявило, что передаст украинской стороне 31 танк Abrams в рамках военной помощи. В Белом доме, при этом, неоднократно отмечали, что не хотят противостояния с Россией, а подобная военная помощь не ведет к эскалации российско-украинского конфликта.

США, поставляя оружие Киеву, являются главным инициатором конфликта на Украине. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Китая. «США – крупнейший инициатор украинского кризиса. Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений», — говорится в сообщении китайского министерства. Его содержание передает РИА Новости. В МИД Китая отметили, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях на Украине. Соединенные Штаты начали активно поставлять Киеву оружие после начала российской спецоперации на Украине. В январе 2023 года американское правительство заявило, что передаст украинской стороне 31 танк Abrams в рамках военной помощи. В Белом доме, при этом, неоднократно отмечали, что не хотят противостояния с Россией, а подобная военная помощь не ведет к эскалации российско-украинского конфликта.