МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Американское правительство усугубляет ситуацию на Украине, отметили в МИД Китая
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Спецоперация РФ на Украине

США, поставляя оружие Киеву, являются главным инициатором конфликта на Украине. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Китая. 

«США – крупнейший инициатор украинского кризиса. Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений», — говорится в сообщении китайского министерства. Его содержание передает РИА Новости. В МИД Китая отметили, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях на Украине.

Соединенные Штаты начали активно поставлять Киеву оружие после начала российской спецоперации на Украине. В январе 2023 года американское правительство заявило, что передаст украинской стороне 31 танк Abrams в рамках военной помощи. В Белом доме, при этом, неоднократно отмечали, что не хотят противостояния с Россией, а подобная военная помощь не ведет к эскалации российско-украинского конфликта.

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США, поставляя оружие Киеву, являются главным инициатором конфликта на Украине. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Китая.  «США – крупнейший инициатор украинского кризиса. Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений», — говорится в сообщении китайского министерства. Его содержание передает РИА Новости. В МИД Китая отметили, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях на Украине. Соединенные Штаты начали активно поставлять Киеву оружие после начала российской спецоперации на Украине. В январе 2023 года американское правительство заявило, что передаст украинской стороне 31 танк Abrams в рамках военной помощи. В Белом доме, при этом, неоднократно отмечали, что не хотят противостояния с Россией, а подобная военная помощь не ведет к эскалации российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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