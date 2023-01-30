МИД Китая назвал США главным инициатором конфликта на Украине

США, поставляя оружие Киеву, являются главным инициатором конфликта на Украине. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Китая.
«США – крупнейший инициатор украинского кризиса. Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений», — говорится в сообщении китайского министерства. Его содержание передает РИА Новости. В МИД Китая отметили, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях на Украине.
Соединенные Штаты начали активно поставлять Киеву оружие после начала российской спецоперации на Украине. В январе 2023 года американское правительство заявило, что передаст украинской стороне 31 танк Abrams в рамках военной помощи. В Белом доме, при этом, неоднократно отмечали, что не хотят противостояния с Россией, а подобная военная помощь не ведет к эскалации российско-украинского конфликта.
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