По новому указу добровольцы смогут получать военную пенсию при одном условии

Добровольцы, ставшие инвалидами, смогут рассчитывать на повышенную пенсию
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Участники которые отправились на СВО добровольно и получили потом статус инвалида, будут получать повышенную пенсию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если человек получил инвалидность в ходе боевых действий в качестве добровольца, он сможет получать военную, повышенную пенсию. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Дополнить пункт правил признания лица инвалидом. <…> Инвалидность, вследствие увечья <…> или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — сообщается в постановлении правительства РФ. Теперь добровольцы после признания их инвалидами, будут приравниваться к инвалидам, которые получили свой статус после получения военной травмы.

Пенсия по инвалидности инвалидам вследствие военной травмы первой и второй групп устанавливается в размере 85%. Для третьей группы — 50%. Также они получают дополнительные надбавки к месячному окладу.

Ранее сообщалось, что власти регионов будут передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы. Уточняется, что передаваться оно будет ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Также сообщалось, что участникам спецоперации удвоят страховой стаж, соответственно, они смогут выйти на пенсию раньше.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Если человек получил инвалидность в ходе боевых действий в качестве добровольца, он сможет получать военную, повышенную пенсию. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Дополнить пункт правил признания лица инвалидом. <…> Инвалидность, вследствие увечья <…> или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — сообщается в постановлении правительства РФ. Теперь добровольцы после признания их инвалидами, будут приравниваться к инвалидам, которые получили свой статус после получения военной травмы. Пенсия по инвалидности инвалидам вследствие военной травмы первой и второй групп устанавливается в размере 85%. Для третьей группы — 50%. Также они получают дополнительные надбавки к месячному окладу. Ранее сообщалось, что власти регионов будут передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы. Уточняется, что передаваться оно будет ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Также сообщалось, что участникам спецоперации удвоят страховой стаж, соответственно, они смогут выйти на пенсию раньше. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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