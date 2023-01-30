По новому указу добровольцы смогут получать военную пенсию при одном условии

Добровольцы, ставшие инвалидами, смогут рассчитывать на повышенную пенсию

30 января 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Участники которые отправились на СВО добровольно и получили потом статус инвалида, будут получать повышенную пенсию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если человек получил инвалидность в ходе боевых действий в качестве добровольца, он сможет получать военную, повышенную пенсию. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Дополнить пункт правил признания лица инвалидом. <…> Инвалидность, вследствие увечья <…> или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — сообщается в постановлении правительства РФ. Теперь добровольцы после признания их инвалидами, будут приравниваться к инвалидам, которые получили свой статус после получения военной травмы. Пенсия по инвалидности инвалидам вследствие военной травмы первой и второй групп устанавливается в размере 85%. Для третьей группы — 50%. Также они получают дополнительные надбавки к месячному окладу. Ранее сообщалось, что власти регионов будут передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы. Уточняется, что передаваться оно будет ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Также сообщалось, что участникам спецоперации удвоят страховой стаж, соответственно, они смогут выйти на пенсию раньше. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек получил инвалидность в ходе боевых действий в качестве добровольца, он сможет получать военную, повышенную пенсию. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Дополнить пункт правил признания лица инвалидом. <…> Инвалидность, вследствие увечья <…> или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — сообщается в постановлении правительства РФ. Теперь добровольцы после признания их инвалидами, будут приравниваться к инвалидам, которые получили свой статус после получения военной травмы. Пенсия по инвалидности инвалидам вследствие военной травмы первой и второй групп устанавливается в размере 85%. Для третьей группы — 50%. Также они получают дополнительные надбавки к месячному окладу. Ранее сообщалось, что власти регионов будут передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы. Уточняется, что передаваться оно будет ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Также сообщалось, что участникам спецоперации удвоят страховой стаж, соответственно, они смогут выйти на пенсию раньше. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.