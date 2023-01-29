29 января 2023

Челябинские полицейские нашли стрелка, повредившего окна в Academ Riverside. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками. Курган, наряд полиции, патруль полиции
Работа по поиску стрелка велась в круглосуточном режиме

Челябинские полицейские установили и задержали стрелка, который повредил несколько окон в Academ Riverside. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им оказался 19-летний безработный.

«В результате грамотной и профессиональной работы полицейских был установлен 19-летний челябинец, не имеющий официального места работы. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что нарушитель не смог опровергнуть доказательства и признался, что стрелял из пневматического оружия по окнам. Он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, стрелку придётся возместить причиненный челябинцам материальный ущерб.

Поиск и поимка стрелка находился на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. Работа велась в круглосуточном режиме. Жители микрорайона все это время опасались за свои жизни, и просили сотрудников правопорядка защитить их.

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Челябинские полицейские установили и задержали стрелка, который повредил несколько окон в Academ Riverside. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им оказался 19-летний безработный. «В результате грамотной и профессиональной работы полицейских был установлен 19-летний челябинец, не имеющий официального места работы. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что нарушитель не смог опровергнуть доказательства и признался, что стрелял из пневматического оружия по окнам. Он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, стрелку придётся возместить причиненный челябинцам материальный ущерб. Поиск и поимка стрелка находился на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. Работа велась в круглосуточном режиме. Жители микрорайона все это время опасались за свои жизни, и просили сотрудников правопорядка защитить их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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