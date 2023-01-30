Лидер крупнейшей преступной группировки пытается покинуть челябинскую колонию

Сергей Чащин провел в колонии 8,5 лет из положенных 13 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область), которая еще десять лет назад наводила ужас на российских бизнесменов и политиков, Сергей Чащин, пытается покинуть колонию. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, он будет просить заменить оставшийся пятилетний срок исправительными работами. Ранее он отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Он будет просить заменить ему оставшийся срок исправительными работами», — рассказал источник.

Согласно базе данных Копейского горсуда, это ходатайство в суд еще не поступило. Между тем, в начале октября он просил заменить оставшийся срок на УДО. В декабре колония, в которой находится Чащин, отозвала ходатайство, а производство по делу было прекращено.

В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Тома уголовного дела на заседание ввозили на тележке, всего было семь коробок по девять томов. Чащину инкриминировали преступления сразу по нескольким тяжким статьям. Как установил суд, Чащин причастен к убийству гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Лидер ОПГ признал вину, стал сотрудничать со следствием и навел следователей на бывшего главу Миасса Виктора Ардабьевского, который и заказал данное убийство. Экс-глава был задержан и умер в московском СИЗО не дождавшись суда.

За все время жертвами группировки, действовавшей с 1998 года, стали бизнесмены из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей. Все члены банды были задержаны и получили длительные сроки заключения.